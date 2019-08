Veterángép és Dutra Találkozót tartottak Dinnyésen

Öreg traktor nem vén traktor – mondhatnánk, hiszen a hetedszer megrendezett Veterángép és Dutra Találkozón kiállított példányok kilencven százaléka ma is üzemképes – sőt, dolgozik is.

A dinnyési Évszázados Gép­ud­var három éve alakult a régi tűzoltószertár területén, ahol őseink gazdasági vonatkozású eszközeit mutatja be egy családi vállalkozás. Kiss-Tóth Kriszta, az udvar egyik alapí­tó tagja mesélt a Veterángép és Dutra Találkozóról, amelyet már hetedszer rendeztek meg a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központ területén. Négy napon át lehetett csodálni a különleges járgányokat, gazdasági eszközöket.

– Látható itt Dutra, amely igen különleges darab, hiszen az egyetlen olyan traktormárka, amely teljesen magyar. Az ötvenes évek végéig gyártották őket. De van itt sokféle egyéb gyártmány is az MTZ-től a Zetorig. A most kiállított gépek kilencven százaléka egyébként üzemképes, és dolgozik is – mesélte a szervező. A találkozó látványossága volt még a traktor vontatta omnibusz is, amely a négynapos esemény ideje alatt szállította az érdeklődőket a környéken.

Kenyeret szintén készítettek a találkozó alkalmából, hogy az augusztus 20-i ünnepet már az új kenyérrel köszönthessék: a régi cséplőgéppel készült lisztet a korabelihez hasonlatos teknőben dagasztották, és kemencében sütötték meg.