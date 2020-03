Kell üléshuzat vagy nem fontos?

Az autóápolással kapcsolatban mindig elmondható, hogy sokfélék vagyunk, és ennek megfelelően sokféle választ adunk olyan kérdésekre, amikre személy szerint mindenkinek csak egy van.

A nagyon rend- és tisztaságmániás autótulajdonosok nem ismerik a tréfát, és nem ismerik el az üléshuzat fontosságát, hiszen esetükben fel sem merülnek olyan kérdések, hogy mi védi a kárpitot, ha lecsöppen a „kecsöp”, ha betesszük a kerti szerszámokat, ha kiáll a kutya körme. Merthogy sosem engednének senkit sem enni, kutyázni, vagy kapát szállítani az autóban. Ők textilfrissítőkkel, klórmentes tisz­títókkal és szilikonmentes műszerfalápolóval felfegyver­kezve, apró rándulásokkal a szájuk valamely sarkában várják a soron következő, gyanútlan porszemet, aki behatolni készül a területre.

Teljesen mások azok, akik számára a kiskert a szerelem és nem a kocsi. Ők a családi ház vagy a panel aljának gará­zsából bepakolják a kerti szerszámokat, a növényi hulladék számára előkészített zsákokat, a benzint a „robikapába”, az enni és innivalókat, felveszik a „Kisvakond” jelmezt, vagyis a szürke melles nadrágot, nagy zsebekkel, és elindulnak az agglomerációba vagy egy távoli kistelepülésre, ahol rájuk vár egy kis zöld liget.

A fárasztó, nem ritkán tüzeléssel gazdagított nap végén minden eszköz visszakerül koszosan és füstszagúan a kocsiba, köztük a gazda is, sőt talán annak kutyája is. Ha ezt tavasztól őszig teszik a kiskertben, az komoly nyomokat hagyhat a kárpiton, akarva akaratlanul. Ez nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem anyagit is. Ugyanis el kellene adni pár évvel később az autót, de a kárpittisztító nem visz ki mindent, csak az ecetes olló, ezért jó, ha valaki feltesz egy üléshuzatot.

A méretpontos ülésborítók ára a felhasznált anyagoktól, a gyártás technológiájától és persze az autóban található ülések kialakításától, bonyolultságától változhat. A nagy­áruházak polcain már 10 ezer forint alatt is kaphatunk cipzáras, akár osztott ülésekre is felhelyezhető huzatokat. Ezek univerzálisak, amire sokan azzal a bölcsességgel reagálnak, hogy ami mindenre jó, az nem jó semmire. A méretpontos vagy ahhoz közelítő huzatok 20 ezer fölött indulnak, és persze – ahogy szoktuk mondani – a határ a csillagos ég. A jó, hogy ki lehet porszívózni, vagy akár le lehet venni és ki lehet tisztítani mosógépben. Alatta az ülés olyan, mint új korában, akkor is, ha már nagyon nem új. Hátránya, hogy a huzat nem kárpit, tehát nem biztos, hogy annyira passzentos mindenhol, hiszen nem lehet tűzőkapoccsal „odalőni”, mint a kárpitot.

Akinek a kiskertben van minden felszerelése, vagy éppen műhelyben dolgozik, vagy más tevékenység miatt szennyeződöttebb a ruhája az átlagosnál, az legtöbbször a trikónak nevezett huzatot preferálja. Erről azt érdemes tudni, hogy univerzális a mérete is, a kialakítása is, így szinte minden autóra fel lehet tenni. Elsősorban a két első ülésre szokták vásárolni, mert a hátsó ülések lehetnek jobbos vagy balos osztásúak, emellett az egyiknek itt, a másiknak ott van a biztonságiöv-kivezetése, így nem nagyon beszélhetünk univerzális megoldásról.

A harmadik, aki nem igazán teszi próbára a kocsi vagy a huzat kosztűrő képességét, de tiszta új kárpittal akarja eladni majd, ha eljön az idő, ezért készíttet rá egy méretpontos huzatot, és addig őrzi a kárpitot, amíg el nem adja.

Az utolsó verzió, aki csak használja a kocsit, vagyis eszik, alszik, él, dolgozik benne, emellett, ne adj’ Isten, dohányzik is. Ellenük nem lehet felvértezni a kocsit, ezekben az esetekben a kárpit menthetetlenül oda. Ugyanakkor sok dohányos járt már úgy, hogy ölébe hullott a cigaretta parazsa, és csak az első védelmi vonalra, a huzatra égett egy lyuk, míg a kárpit sértetlenül megúszta a dolgot. Igaz, a füstszag mindent átjár…