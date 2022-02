Szerdán bejárta egy videó a világhálót, melyben jól látható, hogy a Balinka és Bodajk közötti 8209-es úton az úttestre omlott egy útszéli jegenyenyár fele, méghozzá az arra haladó autók közé. A tragédia éppenhogy elmaradt, a vezető jól és gyorsan reagált, de lehetett volna ez másképpen is.

A szóban forgó közút egyébként Bodajk közigazgatási területéhez tartozik, ám mivel közvetlenül Balinka első házai előtt törte le az ágakat a viharos szél, ezért Balinka polgármesterét kérdeztük az esettel kapcsolatban. Wéninger László elmondta: – Ez már nem az első eset, ezért azonnal jeleztem a problémát az út kezelőjének, a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóságának. Szili Gergőnek, a Megyei Üzemeltetési és Fenntartási Osztály vezetőjének azt írtam, hogy a bodajki kőbánya (Varjúvári buszváró) és a volt Bakonykapu vendéglő közötti 200 méteres útszakasz a mellette álló öreg, korhadt fák miatt már évek óta életveszélyes. Volt, hogy még a Gaja patak menti kő védőkorlátot is megrongálta egy kidőlt fa.

A polgármester azt is elmondta, hogy a 8209. számú közút Balinka település és Bánya telep közötti részének 2-2,5 kilométeres szakasza is veszélyezteti a közúti közlekedést.

Megkérdeztük a Magyar Köz­út Zrt.-t is az esetről. Az útkezelő közleményében így fogalmaz: A vonatkozó rendelet szerint a kezelésünkbe tartozó közutak menti fák állapotát kétévente kell ellen­őrizni. Fejér megyében munkatársaink éves favizsgálatot tartanak az augusztus–szeptemberi időszakban, ekkor megjelölik a kivágásra szoruló egyedeket is, de természetesen szükség esetén soron kívül is intézkednek. A felvételen szereplőhöz hasonló nyárfákat az ötvenes-hatvanas években kampányszerűen telepítették az országos közutak mentén. Idővel azonban kiderült, a ko­rosodó egyedek rugalmasságukat fokozatosan elvesztik és törésre hajlamosak lesznek, ezért évtizedek óta nem telepítünk jegenye-, fekete és nemes nyarakat az utak mellé, a meglévő állományt pedig folyamatosan figyeljük – írták.

Hozzátették: Tavaly 258 ha­sonló korú és állapotú nyárfát vágtunk ki a megyében, ebben a téli időszakban is szeretnénk hasonló nagyságrendben csökkenteni számukat. Továbbá az elmúlt hetekre is jellemző szélsőséges, erős széllökésekkel járó időjárás miatt általános tapasztalat, hogy ezek a széllökések még a fiatal, jó állapotú fákat is képesek kicsavarni, esőzések miatt meglazult talaj esetén ez még könnyebben előfordulhat.