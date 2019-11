Egyedülálló kezdeményezést indított útjára Andrea Bocelli

Zeneoktatási programmal segíti a konfliktus sújtotta övezetekben élő gyerekeket.

Andrea Bocelli olasz sztártenor a fegyveres konfliktusok sújtotta területeken élő gyerekek számára indít zeneoktatási programot, amelyet az UNESCO párizsi székházában mutatott be szerdán.

A Voices of the World (A világ hangjai) elnevezésű többéves program a világhírű operaénekes 2016-os Voices of Haiti projektjének kiterjesztése, amelynek keretében többek között zenés terápiát, képzést, próbákat és ételt biztosítottak 12 ezer gyereknek a világ egyik legszegényebb országában.

A Voices of the World program Szaúd-Arábia támogatásával valósul meg.

„A zene egyetemes nyelv, amely pozitívan hat az ember lelkére”

– mondta a 61 éves Bocelli Párizsban a Reutersnek, ahol az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO) is megállapodást írt alá hasonló zeneoktatási programok indításáról például a nyugat-afrikai Maliban és más országokban.

Az Andrea Bocelli Alapítvány közleménye szerint a Voices of the World program, amely egyebek között regionális kórusok felállítását tűzte ki céljául, 2020-ban indul és Szíriára, Irakra, valamint Palesztinára is kiterjed.

Borítókép: Andrea Bocelli