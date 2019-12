Zsofyka, az influencer volt látható az Igézőben

Nagyon szórakoztató volt a Babits Mihály Színház Igézőben bemutatott vendégelőadása, Az influencer. Ugyanakkor szembesített is.

Hogy mivel? A közösségi média sokszor felületes világával, a látszólagos csillogás, őszinteség mögötti valósággal. A főszereplő, Zsofyka influencer. Vagyis olyan valaki, aki közösségi oldalas bejegyzéseivel, videóblogjaival tömegek véleményét képes befolyásolni. Zsofyka cuki, aranyos, lájkoljuk nagyon, miközben a netes profilt idéző díszletben újra és újra bejelentkezik, s mindig valami rettentően fontos témáról – például eljegyzés vagy vegánság – beszél. Figyelni kell rá, hiszen csupa mosoly az arca, ráadásul csupa minket is érintő dolgot mond. Az pedig szinte mellékes, hogy Zsofyka eközben mindig „tol” valamit, tehát nem is annyira burkoltan reklámoz – például vegán macskaeledelt, szuper arckrémet, ecsetet, s teszi mindezt boldogan, hiszen nem kevés pénzt kap cserébe egy cégtől, amelynek a reklámarcává vált.

Ám ott van Zsofyka, a valóságban élő, kissé csalódott, önmagát is becsapó, mentegető leányzó, aki nem érti, vagyis talán inkább nem akarja megérteni, miért támadják annyian azokban a csúnya kommentekben egyebek mellett azért, mert meghalt kedvence, amely korábban az Instagram sztármacskájává vált. Vagy azért, mert egy kicsit talán miatta is lett öngyilkos egy középiskolai tanár, akit nyilvánosan zaklatással vádolt. S ugyanígy nem akarja látni, megérteni, anyukája miért nem akar vele közös blogot, hogy még több követőjük legyen.

Zsofyka ilyenkor, a színpad valós teret jelképező részén, egyszerű környezetben, kevés kellékkel, hétköznapi arccal vall, méghozzá arról, hogy igazából mi is van a blogok, posztok, videók mögött. Hogy miért nem működött kapcsolata Gergővel, s hogy miért is nem jelentkezik már vagy egy hete a közösségi térben. Ám Zsofyka újra és újra visszaváltozik azzá az Insta-szörnnyé, amivé a dögös, göndör, szőke paróka és a smink teszi. És ilyenkor megint csak úgy dől a sok cukiság – persze „őszintén”. Mert ez Zsofyka egyik legnagyobb értéke üzletileg: a naiv posztok, üzenetek, az egyszerű, könnyen megjegyezhető, átélhető történetek. Vannak, akiknek ez sokat megér. S mivel Zsofyka mindezt jól tudja, ezért igazából nem is nagyon lehet sajnálni. Kicsit talán igen, mert mondhatjuk, hogy az Insta-világ és a közösségi oldalak áldozata ő is, ám nagyon jól látjuk: az, hogy nem lép ki ebből a térből és szerepből, nem kezd el valami sokkal valóságosabbat és igazibbat csinálni, nagyrészt az ő hibája.

A darab görbe tükröt mutat, és nagyon jól láttatja ezt a különösen a fiatalokat beszippantó világot. Ez az előadás ijesztően valóságos része, a szórakoztató pedig a lófejmaszkos Troll visszatérő megjelenése, aki a bejelentkezések közepette szinte folyamatosan parodizálja Zsofyka mondanivalóját, szembesítve a nézőt annak jelentéktelenségével, hamisságával. Kettejük párosa nagyon hatásos, annyira, hogy egy-egy bejelentkezős jelenet végén tetszésnyilvánításként tényleg szívesen megdobáljuk őket az előadás előtt a kezünkbe nyomott, lájkokat és egyéb hangulatjeleket jelképező pici labdákkal…

Az influencer nagyon mai, fontos témát feldolgozó előadás. A darabot Braun Barna írta, Kaj Ádám rendezte, Zsofykát Endrész Aliz, a Trollt Braun Barna játssza.