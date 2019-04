Vidám, szórakoztató hétvége várható Iszkaszentgyörgyön

Újabb saját produkcióval rukkol ki az április 27-én és 28-án tartandó falunapok alkalmával a Szent György Táncegyüttes.

A „Pásztoróra” című előadás a pásztoréletet ábrázolja bukolikus felfogásban, azaz némileg idealizálva – mondja a darabról Gula Miklós, az iszkai együttes vezetője, aki ezután azt is elárulta: az előadásban szerepet kap Juhász Imre szabadegyházi juhász is. A szombati programok egyébként már reggel nyolc órakor elkezdődnek. Ezek címszavakban: kastélykaland az általános iskolában, veterán autósok találkozója, buborékfoci és pörköltfőző verseny a főúri rezidencia udvarán. Tíz órakor nyílik a helyi foltvarrók, a Házicérnák kiállítása a kastélyban. Az ügyes kezű asszonyok bizonnyal a szokottnál is szebb munkákkal készülnek a 20 éves jubileumát ünneplő műhely tárlatára.

14 órakor kezdődik a palacsintaverseny és az íjászat. 15 órakor bábelőadás szórakoztatja majd a kicsiket. 17 órakor Kató néni konyhája címmel láthatnak rendhagyó főzőshow-t az érdeklődők.

A néptáncegyüttes már említett, a kastély színháztermében bizonnyal ismételten telt házat produkáló előadása végeztével pedig bált rendeznek.

A vasárnapot a szentmise nyitja, majd 11 óra 30-kor adják át az új pihenőpavilont a falu levendulás kertjében. Ugyanitt kerül sor a 2015 és 2018 között született babák fáinak elültetésére is. A rendezvénysorozatot közösségi futás zárja 17 órakor. A táv 5 kilométer, indulás a kastélytól.

Vezető képünk illusztráció!