Ünnepel a fehérvári NépmesePont

Egyéves lett a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban működő Székesfehérvári NépmesePont, így szombaton egész napos program várja a gyerekeket.

Aki voltak már ott, tudják, mennyire jó, akik pedig még nem jártak a NépmesePontban, most megtudhatják, miért is jó ott tölteni az időt. Az elmúlt év során már számos alkalommal rendeztek programot, de csak úgy, a hétköznapokban is várják a családokat, óvodai, iskolai csoportokat, előzetes bejelentkezés alapján. Az alkalmakon mindig van egy kis mese, amelynek történetét különféle feladatok, foglalkozások segítenek elmélyíteni. A szervezők az egyéves jubileum alkalmából szeptember 28-án 10–17 óráig invitálják a családokat, a kisebb és nagyobb gyerekeket. Aznap is a mesék birodalmába lehet utazni, s játékos próbatételeken mérethetik meg magukat a bátor jelentkezők. Kipróbálhatók lesznek a mesés játéktáblák, lesz diavetítés, kézműves-foglalkozás, az irodalmi vetett ágy és a meseleves-készítés pedig külön izgalmakat ígér. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.