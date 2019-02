Trianon-tárlat a történész szemével: Szakály Sándor a Csók István Képtárban

Jankovics Marcell Trianon című kiállításához kapcsolódva folyamatosan kísérő programokat szervez a Szent István Király Múzeum.

Szerdán Szakály Sándor történész volt a vendég a tárlat helyszínén, a Csók István Képtárban. A szakember a békediktátumon elindulva – Jankovics politikai karikatúráinak értelmezését segítendő – átfogón beszélt a huszadik századról.

Jöjjön itt egy példa! Szakály rámutatott, hogy e Trianon-tematikájú tárlaton megjelenik Lenin története is; az egyik rajzon egy vonatról integet, utazik valahova. A képen a svédek színei is megjelennek…

– A németek jó pénzzel ellátva eljuttatták Oroszországba, hogy csináljon ott valami zűrzavart, mert akkor Oroszország kiesik a hadviselő felek közül. Be is következett a zűrzavar, közel száz évig tartott! Mi is részesültünk belőle 1945 után – fogalmazott.

Ismert, Lenin 1917-ben érkezett vissza Szentpétervárra, Svédországon át. Előtte Svájcban tartózkodott.

Szakály meglátása szerint Jankovics rajzaival nem megmagyarázza a történelmi folyamatokat, hanem felvázolja azokat, teszi mindezt a szatíra eszközeivel.

– Nagy élvezettel nézzük a karikatúrákat, főleg akkor, ha nem rólunk készülnek – mondta. A történész véleménye szerint Jankovics Marcell képeiben foglalt valóság nem lehet vita kérdése, lévén igazak, tényszerűek.