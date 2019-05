További Fejér megyei sikerek a sajtófesztiválról

Kedden három tehetséges fiatalt mutattunk be a sajtófesztiválról szóló tudósításunkban. Végül jóval többen tértek haza elismeréssel Fejér megyei otthonukba.

Hogy ki került be a rendezvény másnapján a Fejér Megyei Hírlap tudósításába, azt egyetlen szűrő befolyásolta: az, hogy a fővárosban megrendezett 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál díjátadója közben a szervezők feltüntették-e a díjazott diákhoz kapcsolódó települést vagy sem. Május 29-én azonban a szervező DUE illetékesei az interneten is közzétették a helyezettek névsorát, minden más részlettel együtt. Így a következő eredményekről számolhatunk be a már ismerteken túl:

A felsőoktatásban tanulók korosztályában az év diák­fotósa kategóriában harmadik helyezett lett a bicskei Szűcs Mátyás.

Az év középiskolás diák­videósa kategóriában második helyen végzett a dunaújvárosi Gasparovszky Tibor, aki az egyik telekommunikációs cég által meghirdetett NETBiztos Pályázaton is ugyanezt az eredményt érte el. Ez esetben a szakmai zsűri nemcsak Tibor, de a rácalmási Vincze-Hajnal Blanka munkáját is pozitívan értékelte, aki így a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Felhő című megindító rövidfilmjét le is vetítették a helyszínen.

A junior vlogger pályázaton a móri Robits Anna aratott sikert, harmadik helyezett lett.

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság (OBB) támogatásával meghirdetett, a biztonságos közlekedésről szóló dalíró pályázatban sem maradt el a Fejér megyei siker: az abai Szatmári Boróka a második helyen végzett.