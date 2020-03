Online forgat Kerkay Rita, illetve Kricsár Kamill

Zárva a Vörösmarty Színház, legalábbis az ajtók, a társulati tagok alkotó-, teremtőkedve nyitva. Szárnyal. Kerkay Rita és Kricsár Kamill a napokban tette közzé mesefilmjük első részét. Címe: Nuka, a világjáró. Hőse egy jegesmedve.

Kerkay Rita színésznő felel a film látványvilágáért és kölcsönzi a hangját a mackónak. Kricsár Kamill színész a film írója és narrátora. Matkó Tamás – a Zeneakadémián végzett zeneszerző – írja a zenét. Az első megjelenés helye a „Matt Cotomy” YouTube-csatorna, de a színház is megosztotta közösségi oldalán. Írják be a film címét a webes keresőbe, megtalálják! Ritának már több képzőművészeti kiállítása volt Fehérváron – alkotásainak alapjegyei a film látványvilágából is visszaköszönnek –, vele beszélgettünk.

– A megváltozott helyzet adta az ötletet. Senkinek sem egyszerű most. Rengeteg türelmet, fegyelmet és empátiát kíván mindenkitől. Ez éppúgy igaz a felnőttekre, mint a legkisebbekre. Mesével szeretnénk egy kicsit megkönnyíteni a gyerekeknek ezt az időszakot, ami mindenki számára tele van bizonytalansággal. Ezért indítottuk el ezt a sorozatot – mondta.

Milyen technikával, milyen alapanyagokkal dolgoztál? – tudakoltuk.

– Az itthon megtalálható dolgokat használtam a filmhez: géppapírt, spárgát, ceruzát. Az ezekből készített figurákat mozgattam a felvétel közben. A laminált padló mintázata lett a háttér. Tamás néhány zörejhez konyhai edények hangját, ajtónyikorgást vagy éppen egy összegyűrt papírgalacsint használt – felelte. – Telefonnal készültek a felvételek. Egy stop motion alkalmazással, amivel most ismerkedem. A lényege, hogy fotókon mozgásfázisokat lehet rögzíteni és ezeket egymás után lejátszani – tette hozzá.

S meddig tartott a forgatás?

– Körülbelül két nap volt, de később talán már gyorsabb lesz. Kamill Zalaszentgrótról küldi nekem az új részeket és a hangalámondást. Aztán én itthon kivágom a szereplőket papírból, és felmondom a szöveget. Tamás pedig összevágja a hangunkat, és a gépén megcsinálja a zenei világát – mesélt tovább Rita.

Nos, és mikor jön a folytatás? Mit mond a szerző, Kricsár Kamill, hány rész van Nukában?

– Most készítjük a második és a harmadik részt, de nem tudjuk, hány lesz összesen. Kamill meséinek varázslatos világa van. Már több alkalommal dolgoztunk együtt gyerekdarabokon. Mindig nagyon érzelmes és költői szövegeket ír, amik tele vannak humorral, és a felnőtteket is szórakoztatják. Kimeríthetetlen a fantáziája, szóval szerintem még sok rész várható – mondta Rita.