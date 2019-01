Most érdemes időt szakítani a fehérvári kiállításokra

A programmentesebb év eleji időszakban jobban tudunk időt szakítani egy-egy tartalmas kiállítás megtekintésére. Alább néhány aktuális ajánlat.

A megyeszékhelyen bőségesebb a kínálat, a Szent István Király Múzeum több kiállítóhelye is nyitva tart már. A Bartók téri Csók István Képtárban december elején nyílt meg Jankovics Marcell grafikus, rendező Trianon című kiállítása, amelyen egy könyvhöz készült rajzsorozatból látható válogatás. A több mint 170 alkotás a Trianon-témát dolgozza föl, a művész két éven át dolgozott a rajzokon. A hozzájuk tartozó szövegek, képaláírások úgynevezett touch info paneleken olvashatók. A látogatók szimbólumokkal dúsított, ismeretterjesztő, ugyanakkor poénokban is bővelkedő anyagot nézhetnek meg március 3-ig.

A múzeum Deák-gyűjteményében a Deák Dénes műgyűjtő által 30 éve a városnak adományozott kollekció újrarendezett változata tekinthető meg. A Mentett értékek című anyagban most újabb műtárgyak is láthatók, grafikai sorozattal, absztrakt képekkel. Így a kiállítás azoknak is tartogat újdonságokat, akik korábban látták az állandó tárlatot.

Nem érdemes kihagyni az Országzászló téri épületben a Vadászok és vadászatok Fejér megyében című kiállítást, amely február 24-ig látogatható. A míves műtárgyakban, vadászati kellékekben gazdag anyag azoknak is érdekes lehet, akik nem aktív vadászok. Kultúrtörténeti vonatkozásokban, vadászó nemesek életrajzában merülhetünk el.

Az említett kiállítások hétvégén is nyitva tartanak.

A megye egyéb múzeumai, kiállítóhelyei szintén fölkereshetők ilyenkor. A kastélyok, emlékházak sok szépséggel, értékkel várják a látogatókat.

