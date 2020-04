Mörk: Nem adjuk fel, folytatjuk a kísérletezést

A zenekar tagjai, Zentai Márk, Novai Gábor és Szabó Dániel Ferenc a Kodolányi János Főiskolán diplomáztak, Szeifert Bálint a Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskolába járt. Danival és Bálinttal interjúztunk.

2018 őszén beszélgettünk legutóbb a Fejér Megyei Hírlap „hasábjain”. Mi történt azóta a zenekar háza táján?

– 2018 ősze elég sűrű volt a zenekar számára. Október elején egy hetet New Yorkban töltöttünk, két koncertet is adtunk egy Showcase fesztivál keretein belül. A tengerentúlon eltöltött hét mindannyiunkra elképesztően inspiráló hatással volt. Ezután megjelentettük a „The Death of Mörk” című EP-t, és kiadtunk egy videót a „Doubt” című dalunkhoz. Novemberben pedig megtettük életünk talán eddigi legmeghatározóbb német koncertkörútját, amely során felléphettünk a Leverkusener Jazztage fesztiválon, ahol sok kedvencünk, köztük amerikai jazzlegendák is rendszeres fellépőnek számítanak.

2019 húsvétján megjelentettük a „The Resurrection of Mörk” című lemezünket, tartottunk egy lemezbemutató koncertet az A38-on, a teljes koncert videóanyaga elérhető az egyik nagy videómegosztó csatornán, júniusban pedig volt egy nagy sikerű, „The Life of Mörk” elnevezésű koncertünk a Művészetek Palotájában. Óriási élmény és egy mérföldkő volt a zenekar életében ez az esemény. Reményeink szerint hamarosan erről is megjelenik majd egy videó a Müpa oldalán.

A tavalyi szezonban sok remek koncertünk volt itthon és külföldön is. A legnagyobb külföldi fellépésünk május végén, Jamie Cullum zenekara előtt volt Lipcsében, több­ezres közönség előtt. Itthon jó néhány kisebb-nagyobb fesz­tiválon megfordultunk, a legemlékezetesebbek talán a Művészetek Völgye és a Sziget, s végre a Bánkitó Fesztivál is megtisztelt minket meghívásával, amit már nagyon régóta vártunk! A szobakoncerteket és a külön­leges helyszíneken tartott performanszokat is folytattuk, ezek közül a legizgalmasabb talán a 2019 novemberében a Magyar Nemzeti Galériában tartott esemény volt, ahol szoborpárokra adtunk elő félig megkomponált, félig improvizált rövid zenei darabokat. Idén – mint mindenki más – az év elejét koncertszervezéssel, tervezéssel, próbálással és számírással töltöttük. Persze mint minden zenekar, mi is nagyon vártuk már, hogy beinduljon a koncertszezon…

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma, hang­felvétele kategória Fonogram-díja a tiétek. Meglehetősen erős mezőnyben győztetek: Bagossy Bro­thers Company, Jónás Vera Experiment, The Qualitons, Zaporozsec. Ez szakmai vagy közönségdíj? Hova kerül, milyen polcra a díj? Mivel jár az elismerés? Pontosan mit is jelent ez a kategória?

– Ez a díj szakmai díj, egy szakmai zsűri bírálja el a nevezettek közül, hogy ki érdemes a jelölésre, illetve a díjazásra. Nagyon megtisztelőnek tartjuk, hogy idén a mi zenei anyagunkra, a „The Resurrection of Mörk” című EP-re esett a választás ebben a kategóriában. Úgy érezzük, a díj nemcsak nekünk szól, hanem mindenkinek, aki a saját útját meri járni, és nem a trendekhez igazítja a zenéjét. Az egy nehéz kérdés, hogy „valóságosan” milyen polcra kerül, hiszen jelen helyzetben nem tudták átadni nekünk a díjat fizikai formában, valószínűleg postázzák majd egy általunk megadott címre. Az elismerés legnagyobb előnye talán, hogy a díjazott zenekar és felvétele nagyobb szakmai figyelmet kap, mint amit amúgy kapna. Az alternatív kategóriába azokat a zenekarokat és hangfelvételeket jelölik, amelyek nem szeretnének a mainstreamhez tartozni, hanem saját ízlésük szerint valami előremutatót szeretnének alkotni, és mindezek mellett illenek az alternatív vagy indie-­rock zenei kategóriához is.

Hogyan, mikor értesültetek a díjról?

– Az online díjátadót megelőző héten kaptunk egy e-mailt, így értesítettek minket, hogy a mi felvételünk lett a győztes a kategóriájában. Nagyon örültünk neki, mind a négyen mást vártunk győztesnek, hiszen nagyszerű zenei albumok szerepeltek a jelöltek között, és a többi zenekar közül olyan is volt, amely simán megtölti duplán a Budapest Parkot, ami már önmagában óriási teljesítmény!

Miként történt az online díjátadó?

– Április 4-én volt a Fonogram hivatalos Facebook-oldalán, egy úgynevezett Fonogram-nap részeként. Előre meg­határozott időközönként jelentették be a különböző kategóriák győzteseit egy-egy rövid videóval, kategóriánként. Mint az összes díjazottat, így minket is megkértek, hogy egy rövid, egyperces videóban mondjuk el a köszönőbeszédünket. Mi úgy döntöttünk, hogy mind a négyen „ott leszünk” a virtuális átadón, ezért osztott képernyős videóval és némi humorral oldottuk meg a dolgot. Aki esetleg még nem látta, a közösségi felületeinken vissza tudja nézni a „performanszunkat”.

Hogyan zajlanak a napjaitok most? Tudtok próbálni, akár online, párban?

– Még így, egy hónap után is eléggé sokkol minket a tény, hogy az összes koncertünket lemondták a közeljövőben, és amit még nem mondtak le, az is bizonytalan státuszba került. De nem adjuk fel, folytatjuk a kísérletezést, a gyakorlást akár egyénileg, akár online felületeken keresztül együtt is. Mi is azt tesszük, amit a többi hasonló zenész: gyakorlunk, demófelvételeket készítünk, videókat veszünk fel és osztunk meg, lemezeket hallgatunk, online tanítunk, és persze reménykedünk.

Mekkora érvágást jelent a mostani helyzet számotokra?

– Mondhatni katasztrofális a helyzet a zenei világban, főleg azok számára, akik elsősorban nem üzleti, hanem művészi attitűddel állnak hozzá ehhez a szakmához. Van néhány lehetőség, amit próbálunk kihasználni (szociális támogatások, ösztöndíjak stb.), és a menedzserünk folyamatosan dolgozik: a megmaradt koncertjeinket igyekeznek a szervezőkkel megmenteni.

A kreatív energiák bizonyára tombolnak most is. Milyen alkotómunka történhet, történik ebben az időszakban?

– Szerencsére most már nagyon egyszerű otthon zenét rögzíteni. Úgy érzem, ennek az időszaknak a végére rengeteg szólólemez fog születni (nevetnek), de kollektív alkotómunka is történhet az online lehetőségek segítségével, bár a mi munkamódszerünk részben az, hogy kollektív improvizációból hozunk létre szerzeményeket, ami a mostani helyzetben szinte le­hetetlen.