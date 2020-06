Humorral körített harcművészeti bemutatót tartott a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület

Augusztus 15-ig ismét minden szombaton programok várják a belvárosban időzőket. A Művészkorzó névre keresztelt rendezvénysorozatban ismert fehérvári művészek, tehetségek, csoportok szórakoztatják a nagyérdeműt, s megtekinthetők az előző évek Királyi Napjaira készült óriásbábok is.

A múlt szombaton már hamisítatlan nyári idő fogadta a közönséget, amely először a Vörösmarty Színház két színművésze, Ladányi Júlia és Imre Krisztián előadásában hallgathatott meg örökzöld jazzslágereket. Őket egy igazán harcias programelem követte: a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai mutatták be, hogyan is harcolhattak annak idején elődeink. Az ismeretterjesztésbe humor is vegyült, ráadásul a bemutatót interaktívvá tették a harcosok, akik a közönség soraiból vártak bátor jelentkezőket például a pajzsfaluk teszteléséhez. A vállalkozó szellemű fiatalemberek mellett még kislány is akadt, akinek „rohamát” bizony nem bírták a pajzsos, kardos katonák, így egyként feküdtek ki az amazon előtt…

Az egyesület a Fő utca másik felén is tartott bemutatót, amely után az érdeklődők a Zichy ligetben klasszikus dallamokat hallgathattak meg az Alba Regia Szimfonikus Zenekar két művészétől, Selmeczi Gábortól és Kárász Andrástól.