Fehérvár Hangja: hétvégén elődöntő!

A Fehérvár Hangja szombati elődöntőjében huszonnégy versenyző mérkőzik meg egymással a Fehérvári Civil Központ színháztermében.

A huszonnégy elődöntős már készül a szombaton 10 órakor kezdődő megmérettetésre, amelyre a belépés ingyenes. Az énekesek zenei alapra vagy saját kísérettel adják majd elő a dalokat a közönség és a zsűri (Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője, Jancsó Gábor, a zenekar basszusgitárosa, Szakács Gergő, a Follow the Flow frontembere és Vörös Tamás jazz-zenész) előtt – adta hírül az önkormányzati kommunikációs központ.

Az elődöntőn többek között Avicii, Bruno Mars, Amy Winehouse, Rihanna, Alicia Keys és Sam Smith nagy slágereit hallhatjuk, de olyan régi klasszikusokat is megidéznek a fiatalok, mint Janis Joplin, Frank Sinatra vagy Etta James. Egy énekes tehetségkutatón Tina Turner is megkerülhetetlen, az ő egyik dala ezúttal férfiváltozatban hangzik majd el. A népszerű musicalslágerek közül csak egy, A nyomorultak talán legnépszerűbb dala szerepel az elődöntőn, és persze lesz olyan versenyző is, aki saját szerzeménnyel készül.

A tehetségkutató a versenyzők számára mentornapokkal folytatódik, a közönség pedig a fináléban találkozhat a legjobb tizenkét énekessel december 8-án a Vörösmarty Színházban.

Vezető képünkön a Fehérvár Hangja 2017-es elődöntőjének teljes, 24 fős mezőnye és a zsűri tagjai Fotó: FMH-Archív/Igari Balázs