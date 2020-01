Az Intercisa Múzeum neve már országosan is ismerősen cseng

Ismét nagyon sikeres évet zárt az Intercisa Múzeum Farkas Lajos igazgató szerint; az intézmény neve immár országosan ismerősen cseng.

– Összesen 22 rendezvényünk volt az elmúlt esztendőben. Elsődleges, hogy a látogatók jól érezzék itt magukat, ezért próbálunk olyan programokat is összeállítani, mint a szabadtéri koncertek vagy a kézműves-foglalkozások, amik nem konkrétan kapcsolódnak a múzeumi tevékenységhez, de becsalogatják azokat is, akik nem annyira érdeklődnek a régészet, történelem, néprajz iránt. Az állandó kiállításunk már negyvenöt éves lesz, ami mindenképpen bizonyos felújításra szorul, ám meg kell említenem, hogy az országban az ilyenfajta tárlatokat már mindenhol szétverték. Holott ez a kiállítás nagyon sok mindent elárul, nagy tisztelettel ejtem ki azoknak a nevét, akik 1976-ban ezt az állandó kiállítást megvalósították. Ha lenne rá fedezetünk, akkor én ezt az állandó kiállítást meghagynám, és mellé digitális technikával megcsinálnám a legmodernebb változatát, kiegészítését. Óriási bűn már az ilyenfajta kiállításokat megsemmisíteni. Ezt pedig nemcsak én mondom, hanem idelátogató egyetemi tanárok is szóltak már a kiállítás óriási értékéről.

Elégedett az előző évvel?

– Nagyon sikeres évet zártunk. Ki szeretném emelni a kollégáimat, mert egy múzeumigazgató önmagában semmit nem tud megvalósítani, legfeljebb koordinál. A csapat az, amely viszi ezt előre. Ki merem jelenteni, hogy az Intercisa Múzeumnak nagyon jó csapata van. Szinte mindenki a maga területén helytáll, szakmailag elismert, és ami a legfontosabb, odaadóan dolgozik – és nemcsak nyolc óra hosszat, hanem amikor kiállításmegnyitók, előkészítés van, sokkal többet.

Miket emelne ki az elmúlt év rendezvényeiből?

– Nagyon örültem, amikor felhívott Kecskemétről egy magángyűjtő, akinek Magyarországon, sőt merem állítani, hogy Európában a legnagyobb Pentelei Molnár János-gyűjteménye van. Éveken át figyelte az Intercisa Múzeum működését, és felajánlotta, hogy itt kiállítaná ezt a páratlan gyűjteményt. De megkerestek Szentendréről is, és bemutatták a Barcsay mester és tanítványai kiállítás anyagát. Ez óriási dolog, hogy ők ajánlkoznak fel. Nekem nagyon tetszett például A rács két oldalán – Fogvatartók és fogvatartottak című kiállítás. Rendkívül érdekes, kicsit misztikus maga a téma, sokakat foglalkoztat. Ez egy folyamat volt, először a tűzoltóságot mutattuk be, majd a rend őrséget, a mentőket, jelenleg a büntetés-végrehajtást. Azt tervezzük Orosz Csabával, hogy most majd a honvédséget próbáljuk meg bemutatni. Ugyancsak érdekes kiállítás volt a világháborús fegyverek bemutatása. Nagy tisztelettel beszélek a gyűjtőkről, akik elhozták a gyűjteményüket, amiért rengeteg időt és pénzt áldoztak. Az évet általában régészeti kiállítással zárjuk, ilyen volt a Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban című tárlat is, ami ugyancsak nagyon érdekes témát boncolgat. Kifejezetten jó kiállítás, és áprilisig még megtekinthető. Büszkeséggel tölt el, hogy öt-hat éve még keresgélnem kellett az anyagokat, ma meg már a bőség zavarával küszködve válogathatok.

A munkájuk nem csak kiállításokban jelenik meg.

– Kiadtuk az évkönyvünket, abban látszik, mivel foglalkozunk, milyen tudományos értékeket tudtunk realizálni. Több előadást is tartottunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy például Keszi Tamás régész kollégám országszerte tart előadásokat. Elérjük azt a szintet, hogy az Intercisa Múzeum neve már nemcsak Dunaújvárosban és környékén cseng ismerősen, hanem szerte az országban, és megpróbálunk a határon túlra is terjeszkedni. Kevesen tudják, de nagyon komoly tudományos munka folyik itt. Nemcsak kiállításokat rendezünk, előadásokat tartunk, hanem publikálunk is szaklapokba, és konferenciákon is részt veszünk. Ebben az évben éppen Keszi Tamást szeretném a tudományos vonalra állítani, hiszen olyan régészeti témákat dolgoz fel, amelyek érdeklik az embereket. Minden évben, ha csak kis lépéssel is, de haladunk előre. Dunaújváros és környéke kulturális életében már komoly szerepet töltünk be.