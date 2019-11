Angol rózsák és tűzpiros Ferrari – Pataki Judit gobelinjeiből nyílt kiállítás Bicskén

Pataki Judit gobelinjeiből nyílt kiállítás a művelődési házban, az örökzöld kézimunka ma is népszerű. Judit kerekesszékben ül, s csupán a bal kezével készíti hímzett képeit.

A gobelinek nem „ahhoz képest” mívesek, hogy mozgásában akadályozott Judit, hanem önmagukban. E klasszikus műfaj témái persze az idők során egyfelől éppen az állandóságot hordozzák, másfelől a modern világ tárgyai is megjelennek rajtuk. Az örök és megunhatatlan kicsi virágcsendéletek, rózsák mellett a jeles festményeket is átülteti fonallal és hímzőtűvel Judit is. A nagymama hímzése címmel elhozta az egykori ihlető tűgobelin technikával kivarrt kis tájképet, s szerepel álmai autója, a tűzpiros Ferrari is, mint a mai kor megtestesítője.

A kislány születésekor sérült, egyetlen gyermekként szülei mindent megtettek érte, határtalan szeretetükkel igyekeztek teljes életet biztosítani neki. A helyi általános iskolába járt Bicskén, eleinte járógéppel, segítséggel, az emeletes iskola lépcsőin is felmászott nagy akaraterővel. A Vajda János Gimnáziumban érettségizett, s húsz évig a bankban dolgozott, mindig kereste az utat fizikai korlátai leküzdésében.

Nem titok, elmúlt hatvan esztendős, szülei elvesztése összetörték a lelkét, Molnárné Horváth Tímea segíti a hétköznapokon azóta, a fiatalasszony és családja szinte „kihúzta” Juditot a lelki fájdalom mélyéről. Most csupa mosoly, persze a kiállítás és a sok gratuláció, a felé irányuló tisztelet is gyógyír számára. Korszerű elektromos kocsijával ma már egyedül is elindul, vonatra ül, s bátran begurul az egyre szaporodó számú akadálymentesített helyekre. Otthon támlátlan székén rendezkedik, takarít a konyhában, a maga ritmusában és erős akaratával.

Kislányként látta a nagymamát hímezni, édesanyja kötött-horgolt, s ő maga is megpróbálkozott a kézimunkával. A kérdésre, hogy eredetileg jobbkezes lenne-e, csodálkozva húzza fel szemöldökét. Nem tudja, melyik agyféltekés lenne. Neki nem működött a jobbja, a bal lett tehát a jobb, s akarattal tanulta meg a tű kezeléséhez szükséges finommozgást. Kalocsai hímzéssel kezdte, s 1975-ben fogott bele első gobelinjébe, amit elhozott a bicskei a kiállításra is. Kék éjszakai tájkép, a kék és fehér árnyalataival. Gyönyörűséges kedvenc a nagy méretű Virágcsendélet, harminc-negyven színből két év alatt készítette el, igaz, közben másokat is kivarrt. Festmények, Szinyei Merse Pál, Munkácsy is szerepel palettáján, pontosabban hímzőkeretén, a Mona Lisa a kiállításmegnyitó előtti napon érkezett meg a keretezőtől. Édesapja vadászott, őrá a gemenci szarvas emlékeztet. Úgy százhatvan képet hímzett mostanáig, kicsiket és nagyokat, rengeteget ajándékba, bár nehezen válik meg „gyermekeitől”, vallja be. Kedvence a Szent korona. Keresi az új témákat, mintákat. Sajnos, van ideje, mondja kis szomorúsággal, de ő hasznosan és azzal az örömmel tölti ki, amire a szenvedélyes emberek képesek. A maga és mások örömére is.