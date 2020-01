A sanzon csákvári szerelmese Fendrich Veronika

Hol egy kiállításmegnyitón énekel, hol a saját kiállításmegnyitóján hallgatja mások műsorát, de saját sanzon esttel is büszkélkedhet. Találkozhatunk vele Mihály napokon a Csíkvarsai réten, vagy az adventi hétvégéken a Szabadság téri kirakodóvásárban, ahol az általa készített kedves kézműves termékeit árulja. Ő Fendrich Veronika.

„Je revois la ville en fête et en délire”, hangzik fel Edith Piaf egyik ismert sanzona Veronika mély, erőteljes és nagyon is jellegzetes hangján, amely kiválóan alkalmas erre a stílusra. A szöveg magyarul annyit tesz, mint: emlékszem a városra ünnepelni tébolyultan.

Nos, ha a csákvári énekes még nem is tart ennél a pontnál, néhány éven belül, ha szerencséje van, akár az ünnepeltségig is eljuthat. De akkor a város talán már nem is Csákvárt, ezt a Vértes lábánál fekvő kedves kis települést takarja majd, amelyet Veronika lassan 20 éve választott otthonának. Az eredetileg miskolci lány magyar-francia tanárszakon végzett Egerben, onnan jött a munka miatt először Budapestre, majd Székesfehérvárra. A rajz és az ének kicsi gyerekkora óta kíséri és bár sosem tanult sem énekelni, sem festeni, az évek alatt sok mindent ellesett, kitalált, begyakorolt, magától megtanult. Mára pedig kialakult a saját művészeti stílusa, amelyben ott van az élete, a személyisége, a gondolatai, az érzései. Legutóbbi estje kapcsán tettem fel neki a kérdést: miért pont sanzon?

– Nyilván egyfelől a francia nyelv és kultúra miatt, amit tanultam és szeretek is. Az utolsó lökést azonban egy folyami hajós körúton – ahol a személyzet tagjaként dolgoztam – tartott úgynevezett kapitányi est adta meg, ahol többnyire francia vendégeket kellett szórakoztatni. Arra gondoltam, örülni fognak egy Piaf dalnak, amit akár velem is énekelhetnek. Így esett a választásom a Párizs ege alatt címűre, amit tényleg mindenki ismer. Nagy sikert arattam és a francia közönség bíztatott, abba ne hagyjam! – mesélte Veronika, aki ezek után elhatározta, elkezd énektanárhoz járni, de az élet közbeszólt: megszülettek a gyermekei. Egy ideig volt „rendes állása”, aztán néhány éve teljesen az éneklésre, festésre, kézműveskedésre adta a fejét, miközben művészetterápiás foglalkozásokat is vezet. Azt mondja, nem görcsöl, a siker majd jön, ha jönnie kell. Azért persze menedzseli is magát: bekopogtat különböző helyekre sanzon estjével.

– Rendszeresen sajnos nem tudnék ugyanazon a helyen fellépni, mert a repertoárom élő zenei kíséret hiányában viszonylag szűk, egyelőre az interneten elérhető zenei alapokra éneklek. Viszont a sanzon mellett elkezdtem a jazzben is kipróbálni magam, és a hangom. A jazz is a szívem csücske. És van még egy titkos vágyam: szeretnék egy saját zenekart. Volt már egyszer ilyen egy pár évvel ezelőtt, főként helyiekből állt a Montázs nevű formációnk, de amire több mint két év után minden összeállt és fellépeseket tudtunk volna vállalni, a szólógitárosunk távozott, az együttes szétesett. Ott egyébként nem csak énekeltem, de dalszövegeket is írtam – árulta el Veronika.

Aki kíváncsi az amatőr művészre, figyelje a csákvári programokat!