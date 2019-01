A Rómeó és Júliát Buch Tibor színész állítja majd a kincsesi színpadra

A Rómeó és Júliát próbálja a település színjátszó csoportja. A darabot Buch Tibor színész rendezi, akit a fehérvári színház látogatóinak nem szükséges bemutatni.

A kincsesbányai Tótágas színtársulat 2016-ban alakult Murányi Mariann vezetésével. Létrejöttében nagy szerepet játszott egy nyertes pályázat, melynek köszönhetően a kincsesiek képviselték – a Mosoly nagyanyó megmentése című zenés mesejátékkal – Fejér megyét 2017 elején a Nemzeti Színházban megrendezett II. Pajtaszínházi találkozón. A társulat a fővárosi bemutatót követően sem oszlott föl, új darabot tanult be, s nyolc hónapig tartó próbák sora után mutatta be a helyi művelődési házban Gyurkó László Don Quijote című Cervantes-átdolgozását, amelyet Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház művésze rendezett.

Az előadás telt ház előtt zajlott, egy tűt sem lehetett leejteni a teremben, és óriá­si sikert aratott. A közönség hol sírt, hol nevetett – olvasható abban a tudósításban, amely lapunkban jelent meg a sikeres előadásról.

Egy próbán ismerte meg a párját is

A Tótágas most pedig immár harmadik darabjának bemutatójára készül. A darab rendezésére Buch Tibort kérte föl Murányi Mariann. Az ismert színész elmondása alapján az új előadás a nagyon klasszikus és a nagyon modern fordítások és feldolgozások ötvözete lesz, sok zenével, dallal és persze tánccal is. Többen egyébként két szerepet is alakítanak a darabban – tudtuk meg.

– Remek dolog volt Kozáry Ferenccel együtt dolgozni, nagyon hálásak vagyunk neki, de úgy gondoltam: a társulat tagjainak csak a javára válik, ha más színházi szakembertől is lesz alkalmuk tanulni – mondja Murányi Mariann.

A kincsesbányai színtársulatnak jelenleg 16 tagja van, s most már a legfiatalabb is negyedik osztályos, a legidősebb pedig hatvanéves. Az alapítás óta eltelt idő alatt többen is középiskolások lettek, de ők is szaladnak a suli után a próbákra – fogalmaz a társulat vezetője, akit ugyan nem láthatunk majd a színpadon, feladata azonban – a próbák megszervezésétől elkezdve a díszlet elkészítéséig vagy a hangosítás, a világítás megoldásáig – rengeteg akad.

Murányi Mariann korábban maga is játszott Fertő László Kölcsön színházában, s ott – a Leláncolt Prométheusz próbáin – ismerkedett meg párjával is, Murányi Ottóval. Akkor hagyta abba a színjátszást, amikor a munka és a család mellett már más nem fért bele az életébe. A színházcsinálás azonban azután is az álma maradt, s amikor 2012-ben megbízták a kincsesbányai művelődési ház vezetésével, az első rendezvényen kijelentette: addig nem nyugszik, amíg a faluban nem lesz színjátszó kör.

Nos, az álom beteljesült. A Rómeó és Júlia bemutatójának időpontját egyébként még nem tűzték ki.