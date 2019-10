A fehérvári diszkós élet aranykorából

A fehérvári diszkós élet aranykora kétségkívül a kilencvenes évek volt. Sorra nyíltak a szórakozóhelyek, amelyekben minden hétvégén hatalmas bulik voltak. A két lemezlovas, DJ Mic Tee és DJ B.A.S.S, nem csak emlékezik – visszahozza a „régi szép időket”.

A kilencvenes években a lemezlovasok gondoskodtak a hangulatról, akiknek személye kultikussá vált a mai negyvenes korosztály számára. A „fekete hangulatú” funky és soul helyi kedvelői számára éppen ezért lehet emlékezetes DJ Mic Tee és DJ B.A.S.S., akik mára ugyan dolgos férfiemberekké váltak, ám sosem feledték el, honnan indultak. Most, terveik szerint, egy éjszakára legalábbis, ugyanoda térnek vissza…

DJ Mic Tee, azaz Pintér Tamás és DJ B.A.S.S., polgári nevén Botár Attila, mindketten ízig-vérig fehérváriak. A kilencvenes évek fehérvári éjszakai diszkós életének ismert „figurái” ma ismét felbukkantak a színtéren. De hogy hogyan és miért, arról később… A két srác egykor osztálytársak voltak a Tolnai Úti – ma Bory Jenő – Általános iskolában…

– Akkoriban már gyermekfejjel gyűjtöttük a zenéket, másoltuk a kazettákat. Többféle zenét hallgattunk már akkor is, az elektronikus Kraftwerktők és a Depeche Mode-tól a funk, soul és hip hop-ig mindent – meséli DJ Mic Tee, aki ma már marketing közgazdász, s aki egy világítástechnikai cég hazai képviseletét irányítja. Társa, Botár Attila pedig egy fehérvári hűtéstechnikai céget igazgat dolgos hétköznapjaiban.

– A nagy fordulópont 1992 őszén történt, amikor megnyitott a Poén diszkó, az egykori Stop étterem helyén. Ez behozta a városunkba az igényes zenék tömkelegét DJ Kovács István lemezjátszóin, amit akkor már a híres Fortuna diszkóban Bakai Mátyásék toltak.

Hatalmas zenei vérfrissítés volt ez akkoriban a sok „odakozmált”, rádiókban játszott tucatsláger mellett – merengett el a fehérvári diszkós élet aranykorán a lemezlovas. Az új hullámok persze hozták magukkal a divatot is: – Minden második srácnak hosszú, hátrazselézett haja volt, baseball dzsekije, 501-es farmere, és persze elengedhetetlen volt a „boat shoes” cipő…

A Poénban szombat esténként rendszerint a bejárattól az akkori Hági Sörözőig ért a sor, bejutásra várt mindenki. A város “krémje” itt bulizott szombat esténként. A konkurencia az ARÉV csarnokban levő Tóbiás diszkó volt, ahol az akkori rádiós popzenéket játszották. 1993. január 9-én mint Rhyme Power léptünk fel a Poénban első ízben, és adtuk elő a kultikus „Poén nélkül kihalt a város” című szerzeményünket.

A két lemezlovas zeneileg mindenevő azóta is, de – teszik hozzá – a „fekete zene” máig kiemelkedik ebből, örök kedvenc maradt. – Úgy 1993-tól kezdtük el gyűjteni a fekete korongokat, már bakelitlemezen. Ezt akkoriban csak pár budapesti boltból tudtuk beszerezni – mondják a srácok, akiknek mára fejenként legalább ezerdarabos gyűjteményük van. Pályafutásukhoz elengedhetetlen volt a hivatalos „OSZK DJ” szakvizsga megszerzése, amit 1998 októberében sikeresen le is tettek – ez „Lemezbemutató” vagyis „technikás mixelő” kategóriát jelentett. Lemezlovas karrierjük igazi indulását azonban az 1996-os DMC dj-bajnokságtól számítják, ahol országos 3. és 4. helyezést értek el 20 évesen.

Ekkortól érkeztek a meghívások és felkérések a klubokból, diszkókból. A fehérvári szórakozóhelyek számos, ma már nem létező vagy átalakult fellegvárában jártak: a Bahnhofban, a West Side-ban, a Flying Cat Ír sörözőben és a Park diszkóban is, hogy csak néhányat említsünk.

– Mindketten küldetésünknek tekintjük a mai napig, hogy ezeket az egykori fantasztikus bulikat évről évre felelevenítsük. Ez évente egy-két bulit jelent, ezzel összetrombitálva azokat a régi nagy partiarcokat is, akik ma már dolgozó szülők a szürke hétköznapokban.

Az akkori barátok, barátnők összejöhetnek, bulizhatnak, sztorizhatnak emlékezetes vagy kiesett emlékű bulikról – emeli ki DJ Mic Tee, aki DJ B.A.S.S. társaságában október 26-án, szombaton este ismét nagy dobásra készülnek Fehérvár egyik diszkójában, ahol a régi óriási funky dallamok segítségével eleveníthetjük fel a helyi diszkós élet aranykorát. A lemezjátszókon visszaköszön a vérpezsdítő kilencvenes évek: funky, soul, hip-hop korongok pörögnek a lemezjátszók tányérján, olyan előadóktól mint a Kool and the Gang, az Earth Wind and Fire, vagy éppen James Brown, a Sugarhill Gang, Kurtis Blow és a többiek.