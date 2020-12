3D-ben tekinthetők meg a 4iG által digitalizált Seuso-kincsek

Vasárnaptól ingyenesen látogatható a Nemzeti Múzeum virtuális kiállítása.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Magyar Nemzeti Múzeum a 4iG Nyrt. Mensor3D üzletágának támogatásával nyitja meg Seuso-kincs – Pannónia fénye 3D virtuális kiállítást. Az ingyenes online tárlaton a lézerszkennelt és nagy felbontással digitalizált tárgyak mindeddig sohasem látott közelségből, 3D-ben tekinthetők meg. A kiállítás december 13-tól ingyenesen látogatható, a múzeum lehetőséget biztosít arra is, hogy a látogatók élő tárlatvezetéssel tekintsék meg az alkotásokat, ezekre az alkalmakra előzetes regisztráció szükséges.

A Seuso-kincs – Pannónia fénye című páratlan kiállítás a 4iG Mensor3D üzletág digitalizációjának és támogatásának köszönhetően tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján. Az online látogatáson úgy járható be a kiállítás területe, mintha valóban jelen lennénk a múzeumban, és emellett bemutatófilmek és szöveges információk is segítik a műkincsek, illetve az azokon szereplő ábrázolások mitológiai hátterének megismerését. Néhány leletet olyan aprólékosan és nagy felbontásban digitalizáltak, hogy a 3D technológiának köszönhetően az ünnepi lakomakészlet darabjai szinte kézbe vehetők. Ennek köszönhetően a késő római kori, IV-V. századból származó ezüst és réz tálak mintázatain és figuráin az ötvösmunka finom részletei is kirajzolódnak a virtuális tárlat látogatói számára.

A kiállítás tárgyi anyaga feltárja a kincs birodalmi és pannóniai összefüggéseit, közvetíti a kései Római Birodalom elitjének mentalitását, arisztokratikus életformáját, önmagáról alkotott képét és kereszténnyé válásának folyamatát. A leletegyüttes művészi értéke mellett annak római korban képviselt értékével is foglalkozik a kiállítás: segít meghatározni egykori tulajdonosának a társadalomban elfoglalt helyét, pozícionálja a késő római nemesfém tárgyakat tartalmazó leletek sorában a Seuso-kincset, hangsúlyozva annak jelentőségét. A 4iG Mensor3D digitális technológiával, a műkincsekről nagyfelbontású szkenneléssel készített valósághű modelleket, most először tekintheti meg online formában a nagyközönség.

„Sikerült hatékonyan közelíteni múzeumunk céljait és szemléletét a ma elérhető legkorszerűbb 3D virtuális technológia lehetőségeihez, hogy a járvány idején is széles körben, korábban sohasem látott részletességgel mutathassuk be a Seuso-kincset” – hangsúlyozta Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. „A 4iG-vel közösen egyfajta kutatás-fejlesztési projektet végeztek a munkatársaink az elmúlt hónapokban, amelyből a felek a szakmai tapasztalatszerzésen keresztül profitáltak. Az igazi nyertesek azonban a látogatók lesznek, akik a közösen végzett munka gyümölcseként soha nem látott részletességgel tekinthetik meg egy virtuális kiállítótérben a leletegyüttest.” – tette hozzá a főigazgató.

„A virtuális kiállításba integráltuk a korábban nagy pontossággal digitalizált kincset. A tárgyak 3D szkennelése önmagában nem számít ma már újdonságnak, az azonban igen, ahogy magát a kiállítási teret is lézerszkenner segítségével digitalizáltuk. Ennek köszönhetően a műkincsek eredeti kontextusba ágyazva tekinthetők meg, a tárlat látógatói eddig még soha nem tapasztalt valósághű élményt kapnak.” – emelte ki Fehér András, a 4iG Mensor3D üzletfejlesztési igazgatója, aki hozzáfűzte: „Célunk a speciális ipari digitális technológiák alkalmazásának kiszélesítése és a tapasztalatszerzés volt, ezért döntöttünk úgy, hogy a munkánkkal támogatjuk a kiállítás megvalósulását.”