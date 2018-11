Zajlanak az útfejlesztések Perkátán

„Az önkormányzat is látja, hogy Perkáta egyik legnagyobb problémája az utak állapota, így a vezetés mindent megtesz akár a legkisebb összegű pályázatok elnyeréséért is, ami útfejlesztést támogat, hiszen szerény forrásaink vannak erre a célra” – fogalmazott a település honlapján pár napja Somogyi Balázs polgármester.

Mint a nagyközségvezető kifejtette, a polgárok által fizetett gépjárműadónak pár éve már csak a 40 százaléka marad az önkormányzatnál, amelynél csak a poros utcák kövezésére is jóval többet költenek, de talán még a téli sózásra is. Ugyanakkor október végén két útfejlesztéssel kapcsolatos jó hírt is kapott Perkáta. Egyrészt a tavaly megpályázott zártkerti fejlesztési tenderen sikerült forráshoz jutniuk az első szőlőhegyig tartó út fejlesztésére. Ebből már fel is újították az út jobb oldalán az árkot, és lefektették a mart aszfaltos felületet. Szerdán a mart aszfaltos út padkája kerül kialakításra. A projekthez tartozik, hogy az út bal oldalán közel száz gyümölcsfát is elültettek.

Másrészt a belterületi utak és járdák fejlesztésére az önkormányzat tavasszal pályázott a Belügyminisztériumhoz, és a múlt héten kapott értesítést arról, hogy 15 millió forintos támogatást nyert el a közel 20 milliós projekthez, amelynek során a Táncsics utca egy részének pormentesítése fog megvalósulni, illetve a Szabadság tér részleges járdafelújítása. Hamarosan sor kerül a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére is, a tényleges kivitelezés megkezdése pedig jövő tavaszra várható.

Mindezeken túl a Perkátáért Közalapítvány nagyvállalati támogatást kapott az iskola előtti buszmegálló kialakításához. Az egymillió forintos támogatásból az útfelület javítása mellett egy fellépő kialakítása is megtörténik, illetve egy buszmeg­álló is kihelyezésre kerül. A projekt előkészítés alatt van, jövő tavasszal valósul meg.