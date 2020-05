Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat a Dunántúlon és az északi országrészben

Az elmúlt két napban lehullott csapadéknak köszönhetően csökkent a tűzveszély az erdő és mezőgazdasági területeken, ezért május 26-tól a Dunántúlon és az északi országrészben visszavonták az érvényben lévő tűzgyújtási tilalmat – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.

A katasztrófavédelem azonban továbbra is mindenkit fokozott odafigyelésre kér, hiszen az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. Tüzet rakni erdőterületen csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen szabad, szélcsendes időszakban úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni. Emellett továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeset forrása lehet. Odafigyeléssel többhetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg! – írja a Kisalföld.