Virtuális randevúk Fejér megyében

Sok Fejér megyei használja az online társkeresőket – derül ki a randitérképből, amelynek tavalyi adatai alapján előkelő, de nem dobogós helyen szerepel Fejér. Minél nagyobb egy város, arányaiban annál többen keresik a virtuális térben a társukat.

Túl a szerelmesek napján, a házasság hete lezárultával most a társat keresőkre irányulhat a fókusz – ebben segít az a „randitérkép” is, amelyet nemrégiben készített el egy online társkereső oldal. A felmérés szerint nem meglepő az, hogy az online társkereső szolgáltatásokat legaktívabban a budapestiek használják – a lakosságszámhoz viszonyítva másfélszer-kétszer annyian, mint amit az országos átlag mutat.

„Az online társkeresés kicsit olyan, mint a hullámvasút”

A feltevés, mely szerint minél nagyobb lélekszámú egy település, annál nagyobb az egyedülálló magányosok aránya – sajnos Magyarországra is igaz. Ez – fogalmazta meg az egyik legnagyobb magyar online randevúoldal – azt jelenti, hogy egy budapesti társkereső több mint 150 levelet küldött, szemben az országos átlaggal, amely „csupán” 96 levelet küldött ismerkedés céljából valakinek. A főváros utáni legaktívabb Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, amelyekben szintén átlag feletti volt a társkereső arány. De nyilvánvaló, hogy a Fejér Megyei Hírlap olvasóit inkább az érdekli, hogy vajon a mi megyénk hogy áll ezen a téren. Nos, dicsőség vagy sem, de a sorban a következő Fejér megye – ami azt jelenti, hogy egy viszonylag, de azért mégiscsak visszafogottabban aktív megyének számít a mienk a kibervilágban társat keresők szempontjából.

A társkereső adatai szerint a Fejér megyei szerelemre vágyók jelentős része az online térben próbál társra találni – ami mai világunkban nem is meglepő.

– Az országosan legaktívabb megyék között van tehát Fejér megye is, a rangsorban a negyedik. A tapasztalat azt mutatja, hogy itt már az aktivitás alacsonyabb, azaz többen regisztrálnak társkereső oldalakra, de kevésbé kezdeményeznek kapcsolatfelvételt, mint a fővárosi vagy akár a Pest megyei szinglik. A tendencia itt is megfigyelhető: minél nagyobb lélekszámú egy település, annál nagyobb az egyedülálló magányosok aránya – fogalmaz Kovács Anna, a randivonal.hu online marketing specialistája, akinek adatai szerint Fejér megyében 14-15 ezerre volt tehető az interneten társat keresők száma 2019-ben. Egy közülük a fehérvári Andrea, aki teljes nevét nem vállalja, hiszen tavaly óta még nem találta meg az igazit – sem az interneten, sem a való világban. Pedig itt is, ott is keresgél.

– Több internetes oldalon is regisztráltam, de már eleve az nehézséget okozott, hogy vajon vállaljam-e névvel, fotóval az elhatározásomat, hiszen nem akartam, hogy az egyedülálló vagy „szingli” címkét rám ragasszák. Pedig ez csak átmenet, amiben egyébként jól is érzem magam… Igyekeztem természetes, de azért előnyös fotót feltenni, és néhány érdekes információt megosztani magamról. Nagyon hamar érkeztek a levelek, először csak visszafogottan, később azonban már egyre bátrabban írtak nekem – emlékezik vissza a pár hónappal ezelőtti kezdetekre Andrea, akinek fő tapasztalata mostanra az, hogy nagyon határozottan ki kell szűrni azokat, akiknek „nem tisztességesek” a szándékai. – Az online társkeresés kicsit olyan, mint a hullámvasút. Van úgy, hogy jobban rákattan az ember, máskor más irányba koncentrál – teszi hozzá, remélve, hogy vagy így, vagy úgy, de egyszer ő is talál valakit, aki passzol hozzá.

S hogy hogy folytatódik a sor? Az online társkereső aktivitás Fejér megyét szorosan követő legaktívabb megyéje pedig Csongrád és Veszprém megye. A randitérkép tehát ma így néz ki: Budapest után a nyugati országrészből online társkeresőznek a legtöbben, a lista végén pedig leginkább keleti megyék találhatók.