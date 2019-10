Vendéglátás a piacon – Három beruházást adtak át Alapon

Három a magyar igazság, hát három beruházást adtak át szerdán a Dél-Fejér megyei Alapon.

– Közösségi helyszín ez, régen nagy beszélgetések zajlottak itt, a piacokon – tekintett körbe Varga Gábor országgyűlési képviselő, majd harmadmagával közösen átvágta a kifeszített trikolór szalagot. Így nyílt meg az út a nagyközönség előtt; a vendégeket nemcsak alapi, hanem más megyéből érkezett kistermelők is várták egy kis kóstolóra, vásárra.

Konkretizáljuk: a helyi termelői piacot adták át záróakkordként a településen, amely 67,7 millió forintos támogatásból valósult meg a község központjában. Ez az összeg a többi között egy új piacépületet, nyitott és fedett építményeket, parkolót, kerítést, közösségi parkot és térvilágítást foglal magában. Méhes Lajosné polgármestertől tudjuk: a termelőket eztán szombatonként kell a tágas, modern helyszínen keresni.

Ezt megelőzően egy, öt ingatlan (például a sertéstelep, szennyvíztároló és a vadászház) megközelítését segítő külterületi utat adtak át a meghívottak. A 95 százalékos támogatás összege 75,6 millió forint volt, ebből egy összesen 915,93 méter hosszú aszfaltos út jöhetett létre – felváltva az állandóan kátyúsodott, zúzalékkal felszórt terepet.

– Egy külterületi út építése, felújítása a helyi gazdaságnak igenis komoly igénye. A cecei példa is mutatja, hogy egy ilyen beruházás gazdaságfejlesztő hatással bír például a zöldség- és gyümölcstermesztésben – üdvözölte az új utat (az országgyűlési képviselő mellett) Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár.

A rendezvény első állomása a Dózsa György úton található, szociális alapszolgáltatásokat ellátó épület volt. Itt infrastrukturális fejlesztés valósult meg – a támogatást tekintve 52,2 millió forint értékben. A szóban forgó intézmény az idősek nappali ellátásának, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, a házi segítségnyújtásnak, illetve a szociális étkeztetésnek ad helyet. Utólag teljes körű homlokzati és födém hőszigetelés is történt itt, valamint a projekt keretében egy mikrobuszt is beszerzett az önkormányzat.

Az eseményen az eltelt időszak fejlesztéseiről, megvalósult projektjeiről is szó esett.

– A sikeres közfoglalkoztatási programnak egy kulcseleme van: a polgármester személye. Ha a településvezető magának érzi a feladatot, minden pályázat sikeres és eredményes – emelte ki a helyettes államtitkár. Hozzátette: amikor a minisztérium kiadott egy pályázatot, vagy programot indított, Alap mindig ott volt a jelentkezők között.