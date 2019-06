Városiasodik Sárosd – Korszerűsítik a központot

Településfejlesztési operatív program keretében korszerűsítik a település központját, a beruházás elsődleges célja a kerékpáros és gyalogos közlekedés fokozott biztonsága.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017 szeptemberében mintegy 106 millió forint támogatást nyert el településközpontja felújítására. A napokban megkezdődött a projekt megvalósítási szakasza. – Több éve elkészült tervvel rendelkeztünk, amely eddig pénzügyi forrás hiányában nem került kivitelezésre – tudtuk meg Dunkl Gergely polgármestertől, aki elmondta: Sárosd településen halad át a 6228. sz. főút Dunaföldvár felé. A település központjában régóta küzd az önkormányzat a kerékpárosok, gyalogosok és autósok számára egyaránt biztonságos és fenntartható közlekedés feltételeinek és a központ rendezettségének megteremtéséért. – Ezzel a lehetőséggel egy több éve csak álomnak tűnő elképzelés valósulhat meg a településen – hangsúlyozta a polgármester. Szavai szerint a korábbi képviselő-testületek által megálmodott tervet újragondolva, a jelenlegi előírásoknak megfeleltetve újulhat meg a településközpont, mindenki örömére. Elsődlegesen egy kerékpárutat építenek a polgármesteri hivataltól indulva az általános iskola bejáratáig. Újabb gyalogosátkelők kerülnek kialakításra, új kerékpártárolókat helyeznek el és számos parkolóhelyet építenek ki a katolikus templom és az ABC között. Új buszöblök jönnek létre, modern buszvárókkal. A projektben járdák és terek térkövezését és a csapadékvíz szakszerű elvezetését is megvalósítják, továbbá megszépítik a közterületi parkokat.

A nagyközség képviselő- testülete június 18-án tartott ülésén, közbeszerzés keretén belül választotta ki a legjobb ajánlatot adó céget. Mivel 2017 óta az építőipari árak nagymértékben megváltoztak, a megvalósításhoz jelentős saját forrást is kellett biztosítania a településnek. A beruházás összköltsége bruttó 125,2 millió forint lesz, a kivitelezési szerződést június 25-én írták alá. Jövő héten megtörténik a munkaterület átadása és 1–2 héten belül az érdemi munka is megkezdődhet. – A beruházás várhatóan 3–5 hónapot vesz igénybe, ez idő alatt kiemelten kérjük a tisztelt lakosság és a településen átutazók türelmét – emelte ki Dunkl Gergely, aki elmondta még: ez idő alatt több alkalommal lesz gyalogos- és gépjárműforgalom- terelés a település központjában. Ideiglenes buszvárók kihelyezésére is számítani kell, amelyek pontos helyszínéről a nagyközség a következő héten folytat egyeztetéseket a Közúttal és a KNYKK-val is. A beruházás több kereskedelmi egység előtti területet is érint. Ám a beruházás megvalósulása után, mint a polgármester fogalmazott: a település szíve új fényben tündökölhet, biztonságosabbá válnak közlekedési feltételei, a lakosság komfortérzete javul, a település lakosságmegtartó ereje nő.