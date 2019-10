Urnakoszorú és cserepes krizantém – A fehérvári piacon dologidő van

A következő napokban milliók és milliók keresik föl elhunyt szeretteik sírját, benépesülnek a temetők, koszorút és virágot viszünk, gyertyát és mécsest gyújtunk.

A városi piac megszokott arcát mutatja szerdán, de különösen sokan keresnek koszorút, krizantémot mindenszentekre és halottak napjára készülve. Az oldalsó bejáratnál az idősebb úr – lévén minden talpalatnyi hely foglalt – kényszerből parkol az úttesten, mögötte már sorakoznak a továbbhaladásra várakozó autósok. Emberünk int, csak ezt a négy-öt vödörnyi fehér és sárga krizantémot pakolja még ki, aztán megy is az útból.

Az eső egyre jobban rákezd, a külső lépcsőfeljárónál úrhidai ismerősöm köszön rám. Csodaszépek a virágai. Berkiné Aranka őstermelő, vagy harminc éve piacozik. Kremisz színű krizantémjait 200-tól 400 forintos darab­áron kínálja.

Az egyik belső standon Péli György és Fremda Orsolya fogad. Kedvenc virágaim – mutat körbe Gyuri, de azon nyomban ki is javít, amint jegyzetfüzetembe pillant. Ugyanis Kedvenc Virágaim a vállalkozásuk neve, így, nagy V-vel. A zöld fenyős koszorúkat 2000-2500 forintra taksálják, sokan viszik tőlük a 2000 forintos urnakoszorúkat is. Mire körülnézek, már nem is látom sehol a házaspárt: dolog­idő van.

A túlsó fertályon, hogy, hogy nem, éppen Péli Katalint szólítom meg. Kiderül, Gyuri a bátyja. A családban marad – jegyzem meg, de Kata hozzáteszi: az övé másik cég. Nála az élethű selyemvirágos koszorúk fogynak leginkább: a fenyőalapú, háromvirágos 1600 forintba kerül, különösen népszerű most a műorchideával díszített.

Salga Nikolett mutat 990 forintos, száraz virágból álló kisebb koszorút, de 2600-ba kerülő nagyobbat, díszesebbet is. Párja a multikra fúj: persze, náluk is van mécses, de a 69 forintossal árban nem tudnak versenyezni. Nem is akarnak. Élni és élni hagyni! – ez a kedvenc jelmondata. De a zsibongásban mintha úgy hallanám: megélni!

Amint megtudtuk: a megyeszékhelyen az önkormányzat tulajdonában álló és a Városgondnokság kezelésében lévő temetőkertek (a Béla úti, Csutora, Hosszú, szedreskerti, fecskeparti, sóstói, börgöndpusztai és kisfaludi) október 31-én, november 1-jén és 2-án 7 és 21 óra között, november 3-án 7 és 19 óra között tartanak nyitva. A Béla úti köztemető területén az ingyenesen használható, elektromos hajtású kisbusz pénteken és szombaton 9-től 17 óráig folyamatosan közlekedik, segítve a látogatókat a sírhelyek felkeresésében. A városgondnokság ebben az évben is különös hangsúlyt fektet a temetők védelmére, a lopások megelőzésére, a rend­őrökkel, a közterület-felügyelőkkel, a polgárőrökkel és a temetőellenőri szolgálattal közösen.