Új szemléletű, innovációs szolgáltatásokat nyújtó hivatal kialakítását tervezi dr. Birkner Zoltán

– Valóban, pedagógusként indult a pályafutásom, de már a kezdetekkor éreztem, nem az lesz szakmai karrierem végállomása – válaszolta kérdésünkre dr. Birkner Zoltán. – A későbbiekben ugyanakkor nagy hasznát vettem a történelem-földrajz szak alatt elsajátított tudásanyagnak, hiszen széleskörű látásmódot követelt meg. Igaz, hogy tanári diplomát szereztem először, ám mindig is volt bennem egy egészséges vállalkozói szellem. Szeretem a kihívásokat, könnyen alkalmazkodom a változásokhoz, sőt, sokszor magam is kezdeményezője vagyok azoknak. Így könnyedén éltem meg, amikor 1998-ban felkértek a nagykanizsai kampusz létrehozására. Az intézmény vezetőjeként már akkor is azt vallottam, hogy az egyetemi szférában amellett, hogy jól kell ismerni a kutatói világot, kifejezetten előnyös, ha a felső vezetés rendelkezik alapos menedzsmentismeretekkel is. Így, visszagondolva a szakmai múltamra, minden az innovációtudomány felé terelt, a mostani kinevezésem pedig az elmúlt húsz évben elvégzett munka eredménye, elismerése is egyben.