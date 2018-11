Tovább emelkednek az árak az autóbiztosítás terén

Megkezdődött a november, és vele a megszokott őrület, hogy ki és hol köt szerződést a gépjármű-felelősségbiztosítás meglehetősen színes piacán.

Péntek volt a határidő vége, mivel november második napjáig hirdethették a biztosítók, milyen ajánlattal csábítják magukhoz az autótulajdonosokat. Sokan vagyunk úgy ezzel, hogy azt gondoljuk, van rá egy egész hónap, aztán egyszer csak eljön a december, és elszáll a lehetőség, hogy kedvezőbb díjakkal kezdjük meg az új biztosítási időszakot. Ahány kocsi, annyi kötés. Vannak, akik a legolcsóbbra váltanak minden évben, és vannak olyanok is, akik a szolgáltatás sokrétűségét is a serpenyőre téve döntenek vagy a váltás, vagy a régi biztosító mellett.

Személyautók esetében várhatóan 27 ezer forint lesz az átlagdíj

Sokan kitartanak – elvi okokból vagy érdektelenség miatt – a régi, jól bevált biztosítónál, ha nincs váltás, akkor nincs vele gond alapon, de ez nem egészen így van. Hiába vagyunk hűséges szerződő partnerei egy biztosítónak, ezt már nem díjazzák, sőt az esetek többségében ugyanaz a biztosító kedvezőbb feltételeket kínál, ha új kuncsaftként lépünk fel, mint ha nem teszünk semmit, csak várjuk a megszokott cégtől a csekket. Az biztos, hogy a díjak emelkedni fognak, ennek értéke 10-15 százalék körüli lehet. Magyarországon összesen ötmillió gépjármű van, ebből 1,3 milliót érint a biztosítóváltás, ezen belül úgy 900 ezer személyautó van forgalomban.

Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége gépjármű szekciójának elnöke szerint hozzávetőleg 150 ezer szerződésváltás történhet az előttünk álló hónapban. Az autótulajdonosoknak november 11-ig meg kell kapniuk postán a meglévő biztosítójuktól az ajánlatot, hogy tisztában lehessenek a következő évi díjakkal. Az e-kommunikációs szerződéseket tartalmazó e-maileket is eddig a napig bezárólag kell eljuttatni minden tulajdonosnak.

Fontos tudni, hogy az idei év újítása miatt akár az interneten, akár személyesen, a biztosítónál kötünk újat, vissza- vagy átszerződéseket, a biztosítási díj már tartalmazza a baleseti adó teljes összegét is, tehát nem szerepel rajta külön tételként. A váltás ideje is fontos lehet, tekintve, hogy 2010. január 1. óta a felelősségbiztosítási szerződéseknél a gépkocsi megvásárlásának napja, nem pedig a naptári év kezdete számít. Korábban egységes volt a január első napja, most már csak azon autók esetében kell erre a napra nagy figyelmet fordítani, amelyekkel kapcsolatban nem történt tulajdonosváltás 2010 óta. Ez a forgalomban lévő járművek körülbelül negyedére vonatkozik.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a biztosítóknak tavaly több mint 151 milliárd forint bruttó díjbevételük származott a felelősségbiztosításból. Összehasonlításképpen, 2013-ban ez a szám 81 milliárd volt, tehát a bevételük megduplázódott.