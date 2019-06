Több Velencei-tavi település beszállt a szúnyoggyérítésbe

Szinte már élhetetlenné vált a Velencei-tó környéke a szúnyogok miatt, amelyen jelentősen a hóeleji központi gyérítés sem változtatott sokat. A tókörnyéki települések azonban most példásan összefogtak. Szombaton és vasárnap este szúnyogirtás várható a térségben.

Elképesztő mértékű, már a mindennapi életet zavaró vérszívó inváziót tapasztaltak a Velencei-tó térségében élők, nyaralók, kirándulók az elmúlt napokban. Június elején mintegy 2000 hektáron megtörtént a központi szúnyoggyérítés Gárdony, Nadap, Sukoró és Pákozd térségében, kedden pedig 1249 hektáron Kápolnásnyék, Velence, Zichyújfalu és Tác fölött. Ám úgy fest, a moszkítók új erőre kaptak…

A szúnyogok számának csökkentése érdekében a következő központi gyérítésre csak körülbelül egy hónap múlva lehet számítani, ezért a Velencei-tó térségének több önkormányzata is úgy döntött: összefognak. Így tehát a tókörnyéki települések közül Gárdony – Agárd és Dinnyés térségével együtt -, Kápolnásnyék, Pákozd, Velence, Vereb, valamint Zichyújfalu polgármesterei az érintett önkormányzatok költségén soron kívüli gyérítést kértek. A gyérítéssel kapcsolatos igényüket a központi feladatot is ellátó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz nyújtották be. Koszti András, Velence polgármestere a Fejér Megyei Hírlapnak elmondta: komoly összegbe kerül ez az önkormányzatoknak, ugyanis hektáronként 1250 forint lesz és ezúttal 2800 hektáron kérték a gyérítést. A polgármester továbbá felhívta a méhészek figyelmét, hogy ebben az időszakban különösen figyeljenek az állataikra! Az összefogásnak köszönhetően tehát június 15-én, szombaton, valamint június 16-án, vasárnap újabb – földi, kémiai – szúnyogirtásra számíthatnak az érintett településeken élők.