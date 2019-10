Tízmillió fa ültetését tervezik egy év alatt Dunaújvárosban

A napokban a 10 millió fa – Dunaújváros elnevezésű közösség tagjai faültetésre hívták lapunkat.

A szeptember óta működő, közösségi médiában szerveződött társulás jelenleg 353 főt tudhat a soraiban, ennyien jelentkeztek a közösségbe faültetési szándékkal. Már olyan csoporttag is van, aki magoncokat ajánlott fel.

Bőle Éva, a dunaújvárosi kezdeményezés szervezője, aki maga is a közösségi oldalon találkozott a Boján István nevével fémjelzett faültetés ötletével, amely politika- és profitmentes. Elsődleges célja a faültető csapatnak, hogy a lehető legrövidebb időn belül tízmillió fát telepítsenek Magyarországon. Minden, az országunkban élő ember ültessen vagy kapjon egy új fát, esélyt az éltető levegőre, az oxigénre, a szén-dioxid mérséklésére. Ezen túlmutató célkitűzésük pedig közösen gondolkozni azon, hogy milyen új, egészségesebb, okosabb, a föld természetéhez és talán az ember eredendő természetéhez is jobban igazodó életet szeretnénk hosszútávon kialakítani magunknak.

Céljukkal összhangban a város területén található oktatási intézmények igazgatóit, intézményvezetőit is megkeresték a 10 millió fa – Dunaújváros közösség faültetési kezdeményezéssel való együttműködés lehetőségével. A Dózsa György Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola is csatlakozott a nemes célokhoz. Az első három fa elültetése október 1-jén volt a Kádár-völgyben. Ezt követte további két ültetés, és tervezik november 9-én, az Élet ünnepe országos méretű rendezvény létrehozását is.