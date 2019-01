Tizennyolcadik születésnapját ünnepelte a székesfehérvári Csemete Alapítvány

Családbarát, emberközpontú, megbízható, elérhető, toleráns, eredményes. Ez a Csemete.

A Viktória Rehabilitációs Köz pont előtt itt-ott lufi k lógtak, a ballonok a kiszűrődő zene ritmusára járták a táncot. Bent még vadabb volt a buli: nagymacskák, kalózok, Piroska, Minnie egér, autóversenyző, egyszarvú és gomba – ők mind fel-alá futkostak, miközben többen igyekeztek eltalálni a hangfalakból áradó ütemet. Első pillantásra farsang – konstatáltuk –, aztán jobban megismerve a környezetet rájöttünk, ez a rendezvény bizony többről szól. A szomszédos teremben ugyanis egy hatalmas, tizennyolcas számmal ellátott torta kapott helyet.

A nyüzsgést kis időre félbeszakította a mikrofont megkaparintó Palkovics Józsefné. Ő a Székesfehérvári Csemete Alapítvány elnöke, egyben a rendezvény egyik házigazdája.

Már a kezdetektől töretlen lelkesedéssel végzik munkájukat az alapítvány és a bölcsőde életében – fogalmazta meg, majd a közelben leledző Mátay Katalinra (korábbi kuratóriumi vezető) és Sárközi Valériára (szakmai vezető), az alapítvány megálmodóira pillantott. A 2001 januárjában létrejött intézmény célja volt, hogy az elődhöz (IX. Számú Bölcsőde és Kék Felhő Magánbölcsőde) hasonló bölcsődei szolgáltatás megmaradjon, és a bölcsin túl további, a családokhoz igazodó szolgáltatásokat kínáljanak. Például hogy a fogyatékos gyermekek gondozása, fejlesztése mellett nyári táborokat és családi napközit biztosítsanak.

– Idén is számíthatnak az önkormányzat segítségére – jelentette ki Horváth Miklósné városrészi képviselő és Cser-Palkovics András polgármester. A partnerség eddig is működött: a város egy együttműködési megállapodás létrejöttével ingyenes használatba adta a bölcsőde épületét, pénzbeli segítséget ad a kisgyermekek ellátásához, és elvégzi az épületen szükséges javításokat, úgymint a tetőfelújítást vagy tavaly egyes nyílászárók cseréjét. Most a konyha lesz soron, mivel a gyermekek élelmezése is fontos. És bár a mai (egészséges) trendeknek a megérkező torta kevésbé felelt meg, javában fogyott az ünnepi édesség. A sütit Kneifelné Laczkó Krisztina és Varró János táncházában mozogták le a vendégek.