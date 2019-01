Tizenhat borász, több tucat bor a verebi mustrán

Hat település tizenhat hobbiborásza vitte el borait Verebre szombaton, hogy bemutassa őket az idei bormustrán a többieknek, illetve a borászokból – Erdő János, Mati Károly és Nagy Gábor – álló szakmai testületnek, akik negatív és pozitív véleményeket egyaránt megfogalmaztak az est folyamán.

– A 2018-as szőlőtermést ismerve azt gondolnánk, egyszerű dolga volt a borászoknak, hiszen rengeteget sütött a nap, forró volt a nyár és sokáig kitartott az ősz, miközben nem esett túl sok eső. Ám a pincében mégsem volt könnyű a helyzet. Az extrém magas hőmérséklet egy-két szőlőfajtát megviselt, és elég hektikusan is érett a gyümölcs. Mindez megmutatkozik a tavalyi borok összetételében és harmóniájában. Ami a mennyiséget illeti, a 2018-as év bőven hozott szőlőt, a minőségre viszont azt mondanám, átlagos – értékelte a tavalyi esztendő fehérborait általánosságban Nagy Gábor pázmándi borász, a Velencei-tó körzeti hegyközség hegybírája. A vörösborok esetében más a helyzet, mert ugyan még időbe telik, amíg összeérnek, de van esély arra, hogy a 2018-as kiemelkedő évjárat legyen, de szépek lettek a tavalyi rozéborok is.

A verebi mustrán természetesen elsőként a fehérborokat kóstolták, majd ezt követően a rozé, és a vörösborok jöttek.

– Összességében megállapítható, hogy az elmúlt mintegy tíz évben pozitív változás figyelhető meg a hobbiborászok boraiban, ami talán egy kicsit a mi munkánknak is köszönhető. Nyilván az a fő cél, hogy az itt kóstolt borokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikákkal, vagy pozitív visszacsatolásokkal, szakmai tanácsokkal segítsük a borászok munkáját – mondta el a kóstolást követően Nagy Gábor, aki szerint Vereben az idén kevés volt a kimondottan hibás bor, de keveset is lehet kiemelni közülük. A borok többsége – bár a fehérek jobban sikerültek, mint a vörösek – átlagos, nagyobb hibák, de ugyanakkor különösebb erények nélkül. A szakemberek szerint a leggyakoribb hiba – és nem csak a most, Vereben kóstoltak esetében – továbbra is a borok kénezésének elhanyagolása, ami oxidációhoz vezet, ennek pedig egy kellemetlen ízélmény a következménye.