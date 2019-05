Tizenegyedik alkalommal rendeztek lépcsőfutó versenyt Újvárosban

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság tizenegyedik alkalommal rendezte meg a megyei lépcsőfutó versenyt csütörtökön Duna­újvárosban.

A reggeli kezdésnél még kétséges volt, hogy megtartják-e egyáltalán a versengést a kitartóan szitáló eső miatt. No persze ne gondolja senki, hogy a lánglovagok megijednének egy kis égi áldástól, inkább csak az elővigyázatosság motiválta a döntéshozókat, ugyanis a vizes lépcső már veszélyesen csúszott. Végül úgy döntöttek a szervezők, mégiscsak útjára engedik a megmérettetést – amelyre 38 létesítményi és hivatásos tűzoltó nevezett –, természetesen figyelmeztetve őket a fokozott baleset­veszélyre.

A megyei versenyre még Hatvan városából is érkezett egy csapat, méghozzá a Bosch Hatvan, akik igyekeznek minden hasonló megmérettetésen részt venni.

Teljes védőfelszerelésben

A kezdés előtti eligazításon Vizi Ignác tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte a résztvevőket, átadva Magosi Lajos tűzoltó ezredes üdvözletét. Az intézményi, önkormányzati, önkéntes és hivatásos tűzoltók egyéniben és háromfős csapatokban indulhattak. A versenyzőknek teljes védőfelszerelésben, a mintegy húsz-huszonöt kilós összsúlyt kitevő védőcsizmában, nadrágban, kabátban, kesztyűben, sisakban és acélpalackos légzőkészülékben kellett időre felérnie a tízemeletes ház magasságához hasonlítható Duna-­parti lépcsősoron. A helyszín azért ­ideális, mert a zárt térben, épületekben rendezett versenyekkel ellentétben itt látható a lánglovagok kegyetlen megpróbáltatása, társaik és az érdeklődők is figyelemmel kísérhetik a küzdelmeiket.

A versenyen elindult a ­VÉD-Sz Kft. papírgyári létesítményi tűzoltói közül az a Lemler Róbert, Lemler György, Séder Norbert összeállítású csapat is, amely nemzetközi vizeken is bizonyított egy negyedik helyezéssel. Lemler Róbert egyéniben Tatabányán második lett, Séder Norbert a dunaújvárosi versenyen címvédőként indult, szerette volna megdönteni tavalyi rekordját. Ez sikerült is, 63,73 másodperccel ismét ő nyert!