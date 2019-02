Tíz éve nem kellett tűzoltót hívni a megye kollégiumaiba

A Ráday utcai kollégiumban történt, halálos áldozatot is követelő tűzeset sokkolta a közvéleményt. Utánanéztünk, mennyire szigorú tűzvédelmi előírások vonatkoznak a kollégiumokra Fejérben.

A kollégiumokra speciális tűzvédelmi szabályok vonatkoznak. Az ilyen épületeket eleve úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy minimális legyen egy tűz kialakulásának, vagy továbbterjedésének az esélye. A kollégiumok már a tervezésük során a tűzvédelmi hatóság látókörébe kerülnek, hiszen az építési terveket a katasztrófavédelemnek szakhatóságként engedélyeznie kell.

Sok múlik a lakókon

Az engedélyezési eljárás során a tűzoltók azt vizsgálják, hogy érvényesülnek-e a tűzszakaszokra, az épületszerkezetre, a tűzgátló ajtókra, a tűzjelző rendszerre, az oltóvíz-ellátottságra, a hő- és füstelvezetésre vonatkozó előírások. Megnézik a lépcsőházak kialakítását, a biztonsági jelzéseket, és az épület megközelíthetőségét. Egy olyan kollégiumban, amelyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján terveztek és építettek mindenki biztonságban érezheti magát, hiszen az épület addig nem kap használatbavételi engedélyt, míg a tűzbiztonságot garantáló tervezési és építési szabályok maradéktalanul nem teljesülnek. Ám hiába tökéletes egy épület terve, hiába épült a legkorszerűbb, legbiztonságosabb anyagokból, ha az épületet használók a tűzvédelmi előírásokat megszegik, és az egyes helyiségeket nem azok rendeltetésének megfelelően használják. Mind a lakásokat és családi házakat, mind a kollégiumhoz hasonló szállókat érintő tűzesetek a legtöbbször emberi gondatlanságra, figyelmetlenségre vezethetők vissza, éppen ezért megelőzhetők lennének – válaszolta megkeresésünkre Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelem szóvivője.

Folyamatos az ellenőrzés

A katasztrófavédelem a tűzesetek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrzi a kollégiumokat. Megnézik, hogy tárolnak-e a közös helyiségekben éghető anyagokat, a menekülési útvonalak szabadok-e, a kijáratokat, vészkijáratokat nem zárták-e le. Ellenőrzik a tűzjelző berendezéseket, valamint a hő- és füstelvezető rendszer működését, továbbá a tűzoltó készülékeket. Az ilyen ellenőrzések rendkívül sok részletre terjednek ki, hiszen az emberi élet védelmét szolgálják. A legfontosabb, hogy tűz esetén mindenki épségben el tudja hagyni az épületet. Mindemellett a tűzoltók rendszeresen tartanak gyakorlatokat is kollégiumokban. Ilyenkor a tűzcsapokat is ellenőrzik. Ha valamelyik hibás, hiányos, esetleg nem megfelelő benne a víznyomás, a katasztrófavédelem kezdeményezi a hiba kiküszöbölését. Emberéletek múlhatnak azon is, hogy a tűzoltóautó meg tud-e állni az épület előtt – húzta alá a szóvivő, akitől megtudtuk, hogy a tűzvédelmi ellenőrzések során az egyik leggyakrabban feltárt hiányosság az, hogy az épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata során feltárt szabálytalanságok kijavítását nem tudják igazolni. Előfordul olyan is, hogy elmarad például a tűzoltó készülékek felülvizsgálata. Sőt volt már olyan eset is, hogy leszűkítették a menekülési útvonalat. Ebben az esetben a hatóságnak 20 ezertől 500 ezer forintig terjedő bírságot kell kiszabnia.

A tűzoltók beavatkozását igénylő tűzeset Fejér megyei kollégiumban az elmúlt tíz évben egyébként nem történt. Utoljára 2008-ban egy székesfehérvári kollégium földszinti konyhájában az elektromos főzőlapon felejtett serpenyő kapott lángra, amelytől a fölötte lévő páraelszívó is meggyulladt. Személyi sérülés nem történt, az épületet mindenki biztonságban el tudta hagyni. A tűzoltók kiérkezése előtt két főiskolai hallgató egy porral oltóval elfojtotta a lángokat.

A legjelentősebb tűzeset

A legjelentősebb kollégiumi tűzeset a megyében még 2005-ben történt, amikor egy főiskolai hallgatók elszállásolását szolgáló apartmanház egyik szobája gyulladt ki Székesfehérváron. Az épületet száz hallgató hagyta el, egy fiatalembert a kigyulladt szobához tartózó mosdóból a tűzoltók mentettek ki – emlékeztetett Szabó-Bisztricz Anett.

Fejér megyében – a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint – tizenhat középiskolai és felsőoktatási kollégium működik, összesen kétezer-hatszáz férőhellyel. Közülük az egyik legjelentősebb a József Attiláról elnevezett székesfehérvári középiskolai kollégium, ahol mintegy 600 vidéki diák lakik. A diákok és nevelőik minden évben tűzvédelmi oktatásban részesülnek, és – ugyancsak minden évben – tartanak tűzriadó-gyakorlatot is, amikor hét percen belül mindenkinek el kell hagynia a kilencemeletes épületet – tudtuk meg Nagy Kálmán igazgatótól. A nyílt láng használata szigorúan tilos a kollégiumban. Az előírás betartását napi szinten ellenőrzik, mégpedig oly módon is, hogy délelőttönként, amikor a tanulók iskolában vannak, a nevelők végigjárják az üres szobákat. Tilos továbbá merülőforraló, illetve rezsó használata is a szobákban. A kollégium villamos hálózata ugyan már régebbi keletű, de nyolc-tíz éve részleges felújításon esett át – tudtuk meg az igazgatótól, aki elmondta: hiányosság, hogy a még a rendszerváltás előtt (1977-ben) épült kollégiumban nincsen kiépítve a tűzjelző rendszer. Nem beszélve az oltóberendezésről. Ezek megléte kétségkívül növelné a magasházban a tűzbiztonságot, utólagos kiépítése azonban – legalábbis Nagy Kálmán becslése szerint – minimum több tízmillió forintra rúgna.