Tiszteletet parancsoló idő – Kilencvenéves lett a kőszárhegyi Rózsa Antal

Hogyan dolgozott a gőzgép vontatta eke a grófi birtokon? Hogyan lobogott esténként a világosságot adó gyertya lángja? Hogyan sült a krumpli a tűzhely hamujában? Hogyan ropogott a hó a hatéves elemi iskolás talpa alatt? A helytörténeti kutatónak az ünnepelt mesélt mindezekről.

A 90 esztendős Rózsa Antalt a minap köszöntötte születésnapján a család és az önkormányzat. Szülei az 1920-as évek közepe körül települtek Kelebia és Mórahalom térségéből a Dunántúlra, Kőszárhegyre. Abban az időben Batthyány gróf eladta azokat a területeket, amelyek nem szabályos négyszög alakúak voltak, mert a földeket az akkoriban elterjedt gőzgépes technológiával nem lehetett művelni. Így alakult ki a falu melletti kis tanyavilág. A Rózsa család az elsők között érkezett, szőlője már az édesapjának is volt a Kesellő dűlőben.

Az ünnepeltnek Borján Péter polgármester nyújtotta át az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet.

Feleségével, Rózsika nénivel idén októberben lesznek 62 éves házasok. Egy fiuk, két unokájuk és két dédunokájuk van.

Tóni bácsi hosszú évtizedekig dolgozott termelőszövetkezeti és gyári munkásként, a szőlészet és a borászat a rendszerváltás után vált számára a megélhetés forrásává. Tapasztalata és rátermettsége folytán egy-egy pincészet vezetését is rábízták a Szár-hegy és a Somlyó-hegy újdonsült szőlőbirtokosai.

Éveken keresztül aranyérmes borok minősítették munkáját anélkül, hogy bármelyiket is megkóstolta volna, ugyanis egy korábbi súlyos balesetből származó májkárosodása miatt nem fogyaszthat alkoholt. Megtudtuk: a mostani szőlősgazdák is sokat profitáltak tapasztalataiból, segítségéből. Ezért is fogadta őt tiszteletbeli tagjává 90. születésnapján a Seuso Hegykör Egyesület – tette hozzá Simon István, az egyesület elnöke.

„Mert hát 90 év, az tiszteletet és megbecsülést parancsoló idő. Kilencven év, az kérem, történelem!” – mondta egyebek között videóüzenetében Borján Tamás, a fentebb már említett helytörténeti kutató. Hónapok óta készült, hogy méltó részese lehessen az ünnepnek. Aztán a sors úgy hozta, egy és ugyanazon napra, szinte egy és ugyanazon órára esett fia eljegyzése és Tóni bácsi születésnapi köszöntése. Először nem kis fejtörést okozott Tamásnak a dilemma, de 90 esztendő alatt fejlődött annyit a körülöttünk lévő világ, hogy a technika segítségével meg tudja oldani, hogy két helyen legyen egyszerre…

Borján Tamás egy egész emberöltőt ölelt át „mozijával”: 1929-től egészen 2019-ig, történeteket felvillantva. Arról, hogy a német hadvezetés a család otthonától alig száz méterre húzta meg a Margit-vonalat, aztán a Kőszárhegy melletti rég elfelejtett tanyákról, vagy Rózsa Antal helytörténeti kérdésekben nyújtott segítségéről, szőlőművelési tanácsairól. Két hónapja az ünnepelt még a szőlőmetszésből is kivette a részét.

Az Isten éltesse, Tóni bácsi!