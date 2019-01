Szent Sebestyén napja: fohász és égi segítség a nehéz időkben

1739. Nem a mostani korok egyike a dátum, mégis jelentős: Székesfehérváron Szent Sebestyén napja 1739 óta fogadalmi nap.

Ennek keretében pedig – hagyományosan – szentmisét és farsangi fánkkal teli búcsút tartanak Felsővárosban, ezen belül is a Szent Sebestyén-templomban és a művelődési házban. Ez két fontos tér nemcsak a városrész lakóinak, de a megyeszékhelyen élőknek is. A fehérváriak fogadalmát – miszerint ha az égiek segítenek nekik megmenekülni az 1739es nagy pestisjárványból, hálából Szent Sebestyén tiszteletére templomot emelnek és örök időkre megülik a szent január 20-i ünnepét – Spányi Antal megyés püspök is felidézte az általa celebrált szentmisén. De prédikációjában a püspök az egyik legnagyobb kötelékről, a családról is szólt: arról, milyen fontos egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolata, amelyben a szeretet gyümölcse Isten ajándéka.

A fogadalmi misét követően nagy családként ünnepeltek a Felsővárosi Közösségi Házba látogatók is, akik a szalagos fánkot és a zsíros kenyeret – igény szerint – borral fojthatták le. Mindemellett az ünnepség fényét az is emelte, hogy a nyugdíjba vonuló közösségiház-vezető Horváth László hosszú éveken át, áldozatosan végzett munkáját polgármesteri elismerő emlékéremmel köszönte meg a város első embere.