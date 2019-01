Szakmai és nyílt nap, képzési ajánlatok a Vörösmartyban

Szakmai és egyúttal nyílt napot tartottak tegnap dél­előtt a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában.

Nyílt nap megrendezésére az intézményben e tanévben már másodszor került sor – az előző, novemberi alkalmat délutánra időzítették, hogy az érdeklődő diákok mellett valamelyik alkalomra a kötött munkarendben dolgozó szülők is eljuthassanak.

Tegnap a nyílt nappal párhuzamosan megrendezett szakmai nap tette még mozgalmasabbá a szakiskola életét, amelynek tanulói reggel 8 órától vállalatok és technológiai szállítók szakmai újdonságaival ismerkedhettek a főépületben. Az igazgatónőtől, Szépné Holczer Piroskától megtudtuk: a Vörösmarty, ha szakmai újdonságokról van szó, az élvonalba törekszik: volt már olyan, hogy egy új elven működő szivattyút a külföldi fejlesztők előbb mutattak be az iskolában, mint hogy a hazai iparban az forgalomba került volna.

A nyílt nap során az érdeklődők az igazgatónő elő­adásában informálódhattak a szakgimnázium és szakközépiskola kínálatáról, amely a szakmák terén csupa hiányszakmában képez – a szakgimnáziumban technikusi szintig, a szakközépiskolai képzési formában pedig szakmaszerzésig – opcionálisan érettségiig.

Az egyes szakmák bemutatása mellet szó esett a távolabbról érkező diákok kollégiumi elhelyezési lehetőségeiről is, illetve a duális szakmai képzési rendszerben partnerként az iskolával együttműködő vállalatokról. Egy közülük, amely asztalostanulókat vár, képviselőjén keresztül a nyílt napon részletesen be is számolt az érdeklődőknek a cégen belül elérhető lehetőségekről, javadalmazásról. E tekintetben elmondható, hogy egy hiányszakmát tanuló szakképzős diák jó tanulmányi eredménnyel, duális képzésben akár havi 50 ezer forinttal is beszállhat otthon a családi kasszába, miközben korszerű ismereteket szerezve egy jó szakma birtokosává válik.

A tájékoztatón a jelen lévő szülők füle hallatára is, de elhangzott: a jelentkezéskor a diákok lehetőleg válasszák azt, amit a szívük diktál, akár a szülői jótanácsok ellenére is – az iskola évtizedes tapasztalatai alapján ugyanis világos: ez esetben sokkal több öröm és sikerélmény kíséri az iskolai éveket a szülők és a gyerekek számára is.