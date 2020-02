Sportos családok vetélkedtek Martonvásáron

Idén is komoly megmérettetés és nagy buli is volt egyben a Martonvásár legsportosabb családja verseny vasárnap délelőtt a helyi sportcsarnokban. A tősgyökeres Czipa család címvédőként vihette haza a kupát.

Február 23-án, vasárnap harmadik alkalommal rendezték meg a Martonvásár legsportosabb családja vetélkedőt a helyi sportcsarnokban, ahol ezúttal is izgalmas feladatok, jó zene és hangulat várta a résztvevő családokat.

– A korábbiaktól eltérően – amikor még hét éves korú gyerekekkel jelentkezhettek csak a családok – , idén már módosítottunk a feltételeken – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Tóth Balázs, a város sportügyekért felelős társaságának, a MartonSport Nonprofit Kft.-nek az ügyvezetője. Ennek köszönhetően a most vasárnapi rendezvényen már totyogós kicsikkel is érkeztek résztvevő famíliák a megmérettetésre. A családoknak ezúttal hét állomáson kellett ügyesen végigmenniük, mindegyiknél pontozással döntöttek arról, ki volt az adott számban a legjobb. Az első darts volt, a második pedig kézilabda – itt lövőkeretre kellett dobni. A harmadik feladat egy asztaliteniszes ügyességi állomás volt, pattogtatva vagy a labdát egyensúlyozva kellett végigmenni az akadályokon. A negyedik kosárra dobás volt, melynek során két távolságból lehetett dobni, ez alapján kaptak több vagy kevesebb pontot a versenyzők. A következő a labdarúgás volt, kapura lövéssel, ezt követte egy koordinációs gyakorlat, melynek során a földre ragasztott tappancsokat kellett követni, egyik helyről a másikra átugrani. Az utolsó állomás pedig röplabdás feladat volt.

Minden család nagyon ügyes volt – amelyek között volt héttagú, tehát ötgyermekes família -, a gyerekek is kitettek magukért. A végén éppen ezért senki nem távozott üres kézzel. Az első helyezett, azaz Martonvásár legsportosabb családja 2020-ban Czipa Szilárd családja lett: felesége Avramov Szilvia, gyermekeik pedig a 14 éves Czipa Benedek és a 12 éves Czipa Emma. Tősgyökeres martoni családról van szó, akik ráadásul minden esztendőben részt vettek eddig a megmérettetésen és már tavaly is olyan jól szerepeltek, hogy haza vihették a kupát. Így tehát idén címvédőként örülhettek ismét a sikernek.

– Bármelyik család megérdemelte volna a kupát, hiszen kisebb gyerekekkel nehezebb a verseny és mindenki nagyon igyekezett – így, rendkívül sportszerűen kezdte a verseny utáni beszélgetést az édesapa, aki amúgy hosszútávfutó a helyi sportegyesületben, a felesége úszni szeret, s most neveztek be egy vasember váltóra is. – A fiam 13 évesen lefutotta félmaratont, Emma pedig táncolni szeret nagyon és akrobatikára jár – sorolja Szilárd, kétséget sem hagyva afelől, hogy a címet valóban megérdemelték, és joggal viselhetik azt az év minden napján.