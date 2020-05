Sírhely türelmi idő: 6 hónap – Aki figyelmetlen, el is veszítheti szerettei nyughelyét a temetőkben

Több ezer lejárt és aktuálisan lejáró sírhely található az önkormányzati temetőkben Székesfehérváron, ezért a Városgondnokság azzal a kéréssel fordul a lakossághoz: ellenőrizze mindenki szerettei sírhelyének érvényességét.

A sírhely megváltásakor kiállításra került számlán minden esetben feltüntetik a sírhely lejáratának dátumát, ám ha nem találják a számlát, netán a sírhelyet megváltó személy már elhunyt, könnyen kaphatnak információt egy adott sírhelyre vonatkozóan a sirhelykereso.varosgondnoksag.hu internetes oldalon. A sírhely lejáratának idejét már csak azért is érdemes ellenőrizni, mivel a törvény a temetőüzemeltetés részére engedélyezi a lejárt sírhelyek síremlékkel, építménnyel együtt történő újraértékesítését, azaz hozzátartozóik nyughelye eltűnhet. A türelmi idő 6 hónap, ám a fehérvári temetőkben akadnak 4-5 éve lejárt sírhelyek is.

Ahogy azt Vadász-Király Edit kegyeleti központvezető elmondta, a sírhely újraváltását az adategyeztetés miatt csak személyesen lehet intézni, amelyre a jövő héttől már lehetőség lesz a Béla úti temető bejáratánál lévő irodában. Ha ilyen ügyet intéznének, vigyék magukkal személyes okmányaikat – személyi igazolvány, lakcímkártya –, illetve a sírhelyről az eredeti számlát, amennyiben megvan. Ha a sírhely felett eredetileg rendelkező személy időközben elhalálozott, annak törvényes örököse lehet a következő rendelkező.

Amennyiben többen is vannak ilyenek a családban, úgy az örökösöknek meg kell egyezniük a rendelkező személyéről, és erről két tanúval aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ilyen kitölthető, hivatalos nyilatkozat személyesen a Béla úti irodán, elektronikus levélben pedig az [email protected] e-mail címen kérhető. A rendelkező személyét azért is fontos tisztázni, mert sírhellyel kapcsolatban – pl. újraváltás, a síremlék jellegének meghatározása, a sírba temethetők megnevezése – csak és kizárólag ő intézkedhet. Az újraváltás díját csak készpénzben, vagy átutalással lehet kiegyenlíteni. Több éve lejárt sírhely újraváltása esetén az újraváltás díján felül pótdíjat is kell fizetni, ami évente 1500 forint. Lezárt temetőkben – Csutora, Hosszú, Szedres, Sóstó római katolikus, Fecskeparti – ha nincs további betemetési szándék a család részéről, a sírhely, az üzemeltetés felé leadott nyilatkozatban megerősített döntést követően ingyenes. Emlékeztetésként: az urnasírhely és urnafülke 10 évig, az urnasírbolt 20 évig, az egyes és kettes sírhelyek 25 évig, a sírbolt, más néven kripta rendelkezési ideje 60 évig érvényes. Az egyes sírhelyek újraváltásának díját az önkormányzat helyi rendeletben határozza meg. Jelenleg az egyes sírhely 25 évre szóló díja a székesfehérvári Városgondnokság üzemeltetése alá tartozó temetőkben 27800 forint, a ketteseké 34500 forint, míg egy kettős urnafülkét 10 évre 21500 forintért válthatnak meg.