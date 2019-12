Sajtó és Tanulás 2019: átadtuk az Aranytollat

Lezárult a Fejér Megyei Hírlap őszi Séta, azaz Sajtó és Tanulás médiaprogramja. A legjobbak a szerkesztőségben vehették át a díjakat.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Tapasztalt sétás

Ha versenysportról lenne szó, úgy is fogalmazhatnánk: nem hozott meglepetést az idei bajnokság, hiszen ahogyan arról már korábban beszámoltunk, ezúttal is Agárdi Anita, a móri Táncsics Mihály Gimnázium 9. osztályos, nyelvi tagozatos diákja vehette át az Aranytollat, amely mellé 25 ezer forint értékű könyv­utalvány is dukált. Anita, mondhatni, már tapasztalt sétás és mentor tanára, Horváth Zsuzsanna is azt mondta róla, teljesen „önjáró” a cikkek írását tekintve.

A móri lány mögött a második, illetve a harmadik helyet Heidt Mira és Sükösd Csenge szerezte meg, mindketten a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium tanulói. A három díjazott részt vehet a nyári Séta-táborban is. Jutalmaztuk a legaktívabb iskolát is: az intézmények között szintén a sárbogárdi gimnázium bizonyult a legjobbnak, amelyet ezért 150 ezer forint értékben könyvutalvánnyal díjaztunk, s adtuk át Barabás Irénnek.

Új irányt nyitott életében az írás

Az, hogy Anita nagyon szeret írni, nem is lehetett kérdés, ezért jelentkezett ismét a Séta programba, a 10. osztályos Mira most először csatlakozott a kurzushoz. Elárulta, új irányt nyitott életében az írás, az is lehet, hogy eredeti elképzelésétől eltérően kommunikáció szakirányon tanul tovább. Csenge betegség miatt maradt távol az eseménytől.

Az őszi Séta program összes cikkét Séta-Tér oldalunkon olvashatja: SÉTA-TÉR