Rövidített nyaralásokra mennek idén a Fejér megyei egyetemisták

Nyár van, és az egyetemisták is szívesen utaznak el kipihenni a tíz hónapnyi tanulást, esetleg a záróvizsgát. Diákokat kérdeztünk róla, hogy idén mik az úti célok, a vírus mennyire húzta keresztül a számításaikat.

Az abai Tiringer Boglárka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója szerint nem csak az egyetemistáknál lesznek rendhagyók az idei nyaralások. Lapunknak beszámolt arról, hogy az idei nyárra hosszabb külföldi utazást nem terveznek, mert a veszélyhelyzet miatt megszűnt a munkahelye, és az eddig félretett pénzét kellett költenie. Persze számíthatott a szülői támogatásra a nehéz időkben. Párjával már megkezdték az elmúlt hónapban a nyaralást belföldön, az úti cél Zalakaros volt, mely Bogi elmondása szerint egy gasztronómiai túrához hasonlított. Az ételek mellett természetesen kirándultak is. Az idő is kedvezett nekik, így a fürdés sem maradhatott el.

A külföldi nyaralás nemcsak az anyagiak miatt marad el, hanem a karantén nyomán kivett szabadságok miatt nem lehetséges hosszabb pihenés. Boglárka párja friss diplomás, a vírus alatt kapott munkát, mellette pedig sportol is. Ő két helyen dolgozik, amíg nem kezdődik el az egyetem. Az év végére terveznek egy „utónyaralást” Indonéziába, ami miatt már most nagyon izgatottak, hiszen a repülőút 24 óra. Nemcsak nyári programokat szoktak tervezni, hanem telente egyébként általában elutaznak síelni is, mert kedvelik az aktív pihenést.

A sárkeresztúri Salgóvári Csilla, a Szegedi Tudományegyetem tanulója elmondta, hogy a családjában már hagyomány a belföldi kirándulás, nyaralás. Szülei mindig fontosnak tartották, hogy megismerje az országot, amelyben élünk, hiszen számos természeti csodával rendelkezik. Az idei úti cél Gödöllő, Makó és Budapest egy-egy nap erejéig.

A nagyszülei, gondolva a jövőre, felépítettek a családnak egy nyaralót, így párjával biztosan eltöltenek itt is pár napot. Kihasználják a Szeged adta lehetőségeket is. A város egész nyáron át tartó mozipikniket rendez a rakparton. Aki kedvet kap és nyáron a városba kíván utazni, mindenképpen látogasson el egy ilyen eseményre, hiszen ezek ingyenesek! Egyetemistaként nem hagyják ki párjával a Szegedi Ifjúsági Napokat, amely Csilla szerint egészen diákbarát fesztiválnak számít a költségeket illetően. Ezt a programot már hagyományosan baráti társasággal látogatják.

Egy név nélkül nyilatkozó hallgató lapunknak elmondta, hogy terveznek néhány napos kiruccanást, ezért sokat dolgoznak, de ha a párjának nem lenne Széchenyi-pihenőkártyája, valószínűleg nem utaznának sehova. Kiskunmajsán nyaralnak a családdal a héten, ezt a szülők finanszírozzák.

Sokakat támogatnak a szülők, de vannak, akik dolgoznak is, hogy finanszírozni tudják a következő tanévet. Az előbbi sokkal jellemzőbb az idén, mivel a vírus okozta helyzet miatt kevesebb és nehezebben található diákmunka. Ha van rá lehetőség, segítenek nyári táborokban vagy nonprofit szervezeteknél, de ezek a munkák önkéntes alapúak.