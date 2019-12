Ragyogott Mezőszilason a betlehemi csillag

A falukarácsony délutánját, vasárnap déltől adventi vásárral bővítették ki az általános iskola bejárata előtti hangulatos, ünnepi díszbe öltöztetett téren.

Az adventi vásár árusai a megvásárolható termékek teljes bevételét az óvoda játszóudvarának felújítására és udvari játékok vásárlására ajánlották föl. A szemerkélő esőben nagy keletje volt a meleg teának és az ízesített forralt bornak, a finom süteményeknek.

Színpadi műsor adventvasárnap, karácsonyfafadíszítés, ünnepi áldás

A színpadi műsorszámok sorát az általános iskolások nyitották (felkészítő tanáruk: Prikkel Ferencné), majd a Gorsium művészeti iskola előadása következett (Pethes Máté vezetésével). A Miska-hegyi Néptánccsoport széki táncokat hozott Szilasra, a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület betlehemest mutatott be. Az óvoda gyermekeinek műsorában még a karácsonyfa is megelevenedett. A játszóházat régi idők gyermekjátékai tették különlegessé, a foglalkozást Varga Dorina vezényelte le az iskola régi aulájában.

A Kifli zenekar a kicsik és a nagyok kedvére a tornateremben koncertezett, majd a gyerekek visszatértek a színpadhoz, ahol a képviselő-testület tagjai, élükön Steidl János polgármesterrel, mindegyiküket karácsonyi csomaggal ajándékoztak meg. Megkezdődött a falu karácsonyfájának közös feldíszítése, valamint meggyújtották az adventi koszorú valamennyi gyertyáját. Áldást mondott Szemere János katolikus plébános és Nagy Judit reformtus lelkész.

Az áldást követő csöndességben újra végiggondolhattuk azokat a próféciákat, melyek a Messiás eljövetelét előre meghirdették. Hiszen az első gyertya meggyújtásakor hangzik: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda…”. A második gyertya arra emlékeztet bennünket, ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt: ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust. A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár a három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak.

Amikor végezetül a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása. Íme elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen Szeretetet…