Még több parkoló lesz Székesfehérváron

A parkolóigény folyamatosan nő Székesfehérváron, az ezzel összefüggő adatokat pedig már ismerjük: 2018-ban 46 ezer 787 regisztrált autót tartottak nyilván Székesfehérváron s ehhez még jön a több tízezer átutazó, dolgozó autója is.

A város a közlekedés fejlesztésén belül a parkolók számának növelésére is programot indított, melynek keretében tavaly 411 új parkolót hozott létre. Ezek közül kiemelkedik a volt fűtőerőmű területén megvalósult, 250 millió forintos önerős beruházás, valamint a Sarló utca, a Palotaváros, az Óvoda utca, a Szeder utca és a színház mögötti területen épült jelentős számú új parkoló.

2019-es tervek

Emellett az újonnan kialakult közösségi parkoknál, például a Túrózsáki úti sportterületnél is kialakítottak parkolókat. Uniós támogatással valósulhattak meg a Ligetsori új parkolók, állami forrásból pedig a Sóstó Rehabilitációs Központ és a stadion környékén épült parkolóhelyek. Ez a terület 2019-ben tovább bővülhet – hangsúlyozta a parkolókkal kapcsolatos pénteki tájékoztatóján Cser-Palkovics András polgármester -, hiszen az itteni nagy parkoló melletti területet is meg tudta vásárolni az önkormányzat, és a forrás is rendelkezésre áll, hogy a jó idő beköszöntével megkezdődhessen a munka.

– A parkolófejlesztés területén tovább fogunk lépni, a 2019-es költségvetés is tartalmazni fogja a programot. S van két olyan nagy, állami forrásból megvalósuló beruházás, amely szintén komolyabb parkolószámot eredményez majd – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, megemlítve a 474 parkolót tartalmazó kórházfejlesztést, valamint a szintén több száz parkolóval épülő intermodális közösségi közlekedési pontot a vasútállomás környékén.

Jól teljesítenek az NFC kártyák

A parkoló, azaz úgynevezett NFC kártyák, amelyekkel a napi egy órás ingyenes parkolást bevezették Székesfehérváron tavaly nyáron, kedvező tapasztalatokat hozott a városnak. – Remélhetőleg tovább nő a használók száma, a rendszerben még van tartalék – hívta fel a figyelmet a város vezetője, kiemelve, hogy az ingyenes egy órás parkolásnak köszönhetően az első félévben 22 millió forint maradhatott a kártyatulajdonosok pénztárcájában. – Ha nem lett volna ez a kedvezmény, akkor ennyivel többet fizettek volna az autósok a parkolásért – tette hozzá a polgármester. Így tehát a 2019-es évre 45-50 millió forintos lesz a várható bevételkiesés, amelyet a Városgondnokság számára biztosít az önkormányzat. A napi egy óra ingyen parkolás tehát 2019-ben is a parkolókártya tulajdonosok rendelkezésére áll.

Palotai úti parkolóház

A Palotai úti, több mint 500 parkolót tartalmazó parkolóház kapcsán pedig kiderült: elkészültek a tanulmánytervek, háromféle verziót tárgyalhat majd a februári közgyűlés. A kettőből az első ütemre a forrás is rendelkezésre áll, a kivitelezés pedig 2020-ban megkezdődhet.