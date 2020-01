Összetört autó, anonim károkozó: mit tehetünk?

Az utóbbi időben úgy tűnik, mintha megnövekedett volna azoknak az eseteknek a száma, amikor egy parkoló autóban egy másik autós kárt okoz, majd a helyszínt anélkül hagyja el, hogy a felelősségét vállalva meghagyná elérhetőségeit. Mit tehet ilyenkor a károsult, a rendőrség, a biztosító?

– Este leparkoltam az autót és reggel a férjem vette észre, amikor munkába indult, hogy valaki alaposan összetörte a bal hátsó sárvédőjét. A károkozó nyom nélkül eltűnt. Az eset éjszaka történt, tanú nem volt, az egyik lakó annyit mondott, éjjel 12 és 1 óra között hallotta a csattanást. Azonnal hívtuk a rendőrséget, akik jegyzőkönyvet vettek fel. Az adatgyűjtésnél derült ki, hogy sajnos rossz a közelben lévő kamera, ezért nem rögzített semmit. Nem volt tehát semmi nyom, amiből kiindulhattunk volna, kevés esélyünk volt a tettes megtalálására – mesélte az egyik pórul járt fehérvári autós, Ildikó.

– Nagyon jól tette, hogy azonnal hívta a rendőrséget, mert minél hamarabb jelentik be az ilyen jellegű esetet, annál nagyobb az esélye, hogy meglehet az elkövető – ezt már Veigl Péter alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető mondta lapunknak, aki azt is megerősítette, valóban egyre többször fordul elő, hogy a kárt okozó autós elhagyja a helyszínt. Ilyen esetek jellemzően forgalmasabb helyeken, kiemelt időszakokban, vagy nagy rendezvények közelében történnek. Ha azonban a károsult rögtön kihívja a rendőrséget, van esélye – ha maradtak nyomok a helyszínen, esetleg van a közelben kamera, ami érdemben rögzíthette a történteket, vagy van szemtanú –, hogy megtalálják a károkozót. Ha valaki ilyen esetet lát, sokat segít, ha minél több részletet megjegyez. A rendszámon túl érdemes megfigyelni a kárt okozó autó színét, típusát, vezetőjének nemét. A felderítés sikere persze sok mindentől függ, mint ahogy az is, hogy aztán hogyan alakul tovább az ügy. – Hiába van meg az elkövető személye, ha nem ismeri el a felelősségét, nincs kötelező biztosítása, esetleg a kárt nem autós, hanem kerékpáros okozta. Nekik nincs kötelezőjük. A rendőrség azon túl, hogy határozatot hoz az ügyben és kiadja a károsultnak a károkozó adatait, hogy el tudja indítani a biztosítónál a kártérítési folyamatot, nem tehet többet. A bűnöst persze megbírságolja, de semmire sem kötelezheti a kártérítést illetően – árulta el Veigl Péter, aki azt is elmondta, az nincs meghatározva, mennyi idő után kell lezárni egy ügyet, hiszen minden eset más. Arra viszont, hogy a károsult bejelentse a szabálysértés tényét, legfeljebb hat hónapja van, de hangsúlyozta a fentebb már leírtakat: minél hamarabb, annál jobb.

„Cascot akarok!”

Ha minden kötél szakad, marad a polgári peres eljárás, és ilyenkor jól jöhet egy teljes körű casco biztosítás is. A kérdés persze, hogy megéri-e fenntartani, pláne egy idős autó esetében, arra az esetre, hátha…?

– Ha bekövetkezik a kár­esemény, amitől tart a gépjármű tulajdonosa, akkor megéri, ha nem történik ilyen, akkor nem éri meg – válaszolta meg a kérdést Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, akitől azt is megtudtuk, általában legfeljebb 14 éves korú kocsikra kötnek a biztosítók az autósokkal casco szerződést. Ettől idősebb gépjárművekre is lehet persze kötni cascót, csak drágábban, speciális feltételekkel és nem minden biztosító vállalja be. A tárgyalt esettel kapcsolatban viszont jó hír, hogy amennyiben kiderül, hogy a károkozónak nincs érvényes kötelező biztosítása, a MABISZON keresztül – ha van az esetről rendőrségi határozat, vagy jegyzőkönyv és szemtanú – lehet érvényesíteni a kártérítést. Jelenleg hazánkban minden negyedik autósnak van cascója, amelynek éves díja most 100 ezer forint körül mozog. A pontos összeg persze sok mindentől függ.

Ildikó a rendőrség mellett segítségül hívta a közösségi háló erejét és a környező házak kapuira is tett ki üzenetet, amelyben a károkozót kereste. Szerencséje volt: a férfi nemsokára jelentkezett. Az mondta, sötét is volt, és a hátsó ablaka is be volt fagyva, így fordulhatott elő, hogy nem vette észre Ildikó parkoló autóját, amelyet letolatott. A csattanást hallotta, de megijedt, ezért hajtott el. Az eset tehát megoldódott. Jegyezzük azonban meg, hogy a sofőr két nagy hibát is elkövetett: nem győződött meg arról, milyen kárt okozott – nem tudhatta, nincs-e nagyobb baj, történt-e személyi sérülés –, illetve úgy indult el, hogy nem tette az autóját közlekedésre alkalmassá, azaz nem tisztította le a befagyott szélvédőt. De ez már egy másik írás témája.