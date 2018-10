Felvonulással emlékeztek meg elhunyt társukról a Fejér megyei Opelosok

Az Opel Találkozósok Fejér Megye csapata az elmúlt szombati események után már nem nevezhető pusztán egy egyesületnek. Családdá váltak!

Minden egy egyszerű hétvégi találkozónak indult, egy kisebb fehérvári körúttal. Egy napon aztán Juhász Tamás, a klub elnöke tragikus hírt kapott: elhunyt Komárom-Esztergom megyei társuk, az oroszlányi Molnár József, aki szinte a legelső összejövetelektől kezdve aktív részese volt az OTFM eseményeknek és akinek még rendkívül sok dolga lett volna ebben az életben. A sors azonban másként osztotta le a lapokat, mi pedig nem tudunk mást tenni, mint fájdalmasan elfogadni azt.

Közel száz Opel-szív Oroszlányban

Egy rövid fehérvári találkozó és túra után körülbelül száz ember indult el Oroszlányba, hogy egy-egy mécses meggyújtásával emlékezzen meg a fiatalemberről. Szavakkal pedig nem is lehetne leírni azt a látványt, ahogy ez az óriási tömeg konvojban haladva szeli át Fejér és Komárom-Esztergom megye útjait, köztük rengeteg olyan emberrel, akik személyesen nem is ismerték Józsefet, ám mégis kötelességüknek érezték, hogy megjelenjenek és leróják tiszteletüket tagtársuk előtt.

Nem találok szavakat..nagyon fáj a lelkem…😭😭😭😭😭de nagyon "jól"esik hogy ennyien itt voltatok a József Molnár Joci (cuncim) Ahogy sokan ismerték Motyó!!!! Nagyon hálás vagyok❤❤❤Külön köszönöm Tibi Csillag nak…és Takács Ferencnek…meg Ferenc Németh nek..és nem utolso sorba OTFM#Opel Találkozósok Fejér Megye csoportnak!!!!!!!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤ Közzétette: Anita Nyáry – 2018. október 7., vasárnap

Azonban még ennél is több mécses próbált fényt hozni a gyászoló lelkekbe, hiszen Juhász Tamás elmondása alapján még így is sokan voltak, akik munka vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak a csapattal tartani, viszont kérték, hogy a nevükben is gyújtsák meg az emlékezés gyertyáit a helyszínen.

Család

A megható pillanatok után mind a család, mind az OTFM elnöke köszönetét fejezte ki a résztvevőknek.

A mai napon bizonyítottátok, hogy immáron átléptük a klub szintet is, és egy nagy családdá nőttünk! Büszke vagyok rátok egytől-egyig.

– osztotta meg gondolatait közösségi oldalán Juhász Tamás, kinek szavai hallatán biztos vagyok benne, hogy odafent az égben Molnár József is elmosolyodott, majd rálépett gyönyörű Opelja gázpedáljára, hogy aztán tovább rója az utakat, ezúttal már az égben.