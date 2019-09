Önkéntes munkákat kínálnak a szombati Civil Napon

A Civil Nap eddig a Városház téren volt, ezúttal azonban kiköltöznek a közeli zöldbe, mégpedig az óriáskerekes Zichy ligetbe. Remélhetően az időjárás is kegyes lesz hozzájuk.

Molnár Tamás önkormányzati képviselő, civil tanácsnok képviselte Székesfehérvár városát a szeptember 28-án, most szombaton, 9–15 óra között esedékes, nyolcadik program felvezetőjén.

– A Civil Nap mindig jó alkalom arra, hogy a városban működő aktív civil szervezetek bemutassák az itt élőknek, hogy mivel foglalkoznak, illetve egymással is véleményt cserélhetnek a civil élet örömeiről, kihívásairól – mondta a képviselő, aki arról is beszélt, hogy az utóbbi időben egyre többen fordulnak az önkormányzathoz arról érdeklődvén, hol van lehetőségük önkénteskedni. – Ezen a szombaton könnyen megtalálhatják azokat a szervezeteket, ahol ki tudnak teljesedni – buzdított ezzel is civil „napozásra” a tanácsnok.

– Egy gyerekkoncerttel indítunk, a Pitypang zenekar fellépésével, majd a délután folyamán egyre haladunk az idősebb korosztály kiszolgálása felé – fejtette ki Pisch Norbert civil, szervező.

11 órakor közös „sztárfotó” készül a jelenlévőkről, ebből kerekedik ki az úgynevezett civil tabló. Több tánccsoport fellépése után, 14.20 órától Ferenczy-Nagy Boglárka és Kun Balázs koncertje zárja majd a rendezvényt.