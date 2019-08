Nyugalom és béke van Mezőszentgyörgyön, mondta lapunknak a település polgármestere, Berta József. Alapvetően az elmúlt évek eredményeit taglalni ültünk le vele, ám kicsit mást kaptunk. Mondott érdekeseket.

– Ha rendőrért kiáltanak Mezőszentgyörgyön, 4 perc, maximum 5 – mondta büszkén a polgármester. Nyilván ennyi idő alatt van ott a közeg. Amúgy nagyon dicsérte a helyi polgárőrség tagjait is.

Kérdeztük persze, miért szoktak feléjük rendőri segítséget hívni… Mi történik itt?

– Semmi, de hogy ha akármi történik, itt mindjárt van rendőr. Jó a polgári rendőrőrs is, jó a kapcsolatunk a parancsnokkal – mondta. – Ennyit a rendről meg a nyugalomról – zárta le a kérdést a faluvezető.

– Nem vagyunk gazdagok, de igyekeztünk egész életünkben. Gazdagodni nem bűn, én azt tartom. A rendszerváltás után tele voltam reményekkel – kezdte aztán elég messziről az elmúlt esztendők értékelését Berta. Ő úgy látja, azoknak a településeknek megy manapság jól, amelyeknek van adófizetőjük. Itt a cégek iparűzési adójára érdemes gondolni főként. Nem a kommunális vagy a gépjárműadóra. Nos, Berta szerint, akinek tehát van adófizetője: – Az igaz, keveset részesül az állami visszaosztásból, vagy nem is részesül, de szabadon felhasználhatja a saját adóbevételét. Mezőszentgyörgynek nagyon kevés ilyen bevétele van, körülbelül 30 millió forint a 300 milliós éves költségvetésből – tájékoztatott.

Berta aztán visszamutatott a 90-es évek elé, amikor is 20 éven át közös községi tanácsa volt Lepsénynek és Mezőszentgyörgynek. (A két település összenőtt, szomszédos családi házak között állnak a helységnévtáblák.)

– Itt perspektíva nem volt – beszélt a tanácsi világról a jelenleg negyedik ciklusát töltő polgármester. – Gyakorlatilag innen minden szentgyörgyi vállalkozó oda fizeti az adót, mert Lepsénybe ment el lakni, ott épített házat – állította Berta József. Egy-két kivételt említett csak. Szavai szerint tehát a régi, letűnt közös tanács, majd a vállalkozók Lepsénybe költözése a mai napig hátrányára válik falujának.

A fontos bevezető után a közelmúlt eredményei: megemlítette a védőnői szolgálattal összefüggő tavaly ősszel elkészült felújításásokat, öt éve felújították, bővítették a helyi óvodát, a tetőfelújítás következik. (A forrás is megvan, 30 millió forint.)

Képben van a községháza energetikai korszerűsítése is. Megérett a renoválásra az 1945-ös épület.

– A redőnyt leereszteni istenkísértés – fogalmazott a polgármester. Azonban most bizakodó, mert nemcsak ígéreteik vannak a vonatkozó pályázatok kapcsán, hanem már kiutalt pénzük is. A polgármester – belemelegedvén a számokba, az eredményekbe – hangsúlyozta, Mezőszentgyörgy összközműves!

– Nincs az isten háta mögött annyira. Amúgy is: 100 kilométerre vagyunk mindenhonnan, akármerre megyek, ha Győrnek, ha Budapestnek, itt a világ közepe – lelkesedett.

Kerekítve, de mindkét szám helyes. Székesfehérvár meg olyan 30 kilométerre van. A Balaton a szomszédban hullámzik. Balatonvilágos, Balatonaliga úgy negyedóra kocsival. Mezőszentgyörgy zsákfalu, nincs átmenő forgalom. Ha a stresszes hétköznapokra gondolunk, a globális zaklatott zsongásra, hm: van azért itt perspektíva.