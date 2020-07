Nyertesei és vesztesei is akadnak a fizetős parkolózónák bővítésének

Július 1-től fizetőssé vált a parkolás a tágan vett belváros és a vasút között több helyen, köztük a Lövöldén, a Horvát István-lakótelepen, a Deák utca környékén és a Széchenyi utca Tóváros felé eső részén is.

A nyertesek közé azok a lakók tartoznak, akik jogosultak a jelenleg 5 ezer forintos lakossági bérletre, ők most könnyebben találnak parkolóhelyet ott, ahol van annyi parkolóhely, amennyi autója van a lakók összességének. A képet árnyalhatják a 18 óra után is nyitva tartó szolgáltatók (edzőtermek, magánorvosok) vendégei.

Vesztesei az intézkedésnek azok a háztartások, melyekben két autó van, de csak az egyikre válthatnak ki kedvezményes bérletet. Ha egy címre céges autóra váltanak ki bérletet, oda másik 5 ezres bérlet nem váltható ki. Ha egy lakásban két ideiglenes lakcímen bejelentett saját autóval rendelkező ember él, közülük csak az egyikük vehet lakossági bérletet.

Meglehet, vesztesei az intézkedésnek azok is, akik az újonnan fizetőssé vált területek mellett laknak és parkolnak. Gondolhatnánk, ide gurulnak át az ingyenes parkolást keresők. No, a Tóvárosi lakónegyed az egyik ilyen ingyenes hely, egy ott lakó szerint nem parkolnak náluk többen, mint korábban. Ez valójában azt jelenti, hogy az elmúlt időkben a városrészben kialakított parkolók ellenére is állandó náluk a zsúfoltság, főleg estefelé. Az esti parkolás persze mindenütt nehéz, ahol több a lakossági autó, mint a parkolóhely…

A másik irányban, az Erzsébet út díjmentes részén találni helyeket, ahogy az arra merőleges családi házas utcákban is, de egy ott lakó férfi szerint valamivel azért többen parkíroznak itt, mint korábban. A környék parkolását segíti a vasúti területen lévő murvás parkoló is, amely egészen mélyen, a nagy posta mögé is benyúlik. Ez tömérdek autót elbír, sok ingázó, arrafelé dolgozó – s talán lakó is – használja. Más kérdés, hogy bitang állapotban van.

A Lövölde utca díjkötelessé válásával bizonnyal még nagyobb sláger lett az ingyenes Sarló utca és környéke. Itt a tízemeletesek aljában lévő parkolókban csak örökölni lehet a helyeket, ám az oda kőhajításnyira lévő Fűtőerőmű területén lévő több száz férőhelyes parkoló szinte kong az ürességtől.

A témával kapcsolatos cikkeink jelentékeny visszhangot váltottak ki az online közösségi oldalakon aktív olvasóink körében. „A vasúti parkolót csak azoknak tenném ingyenessé, akik fel tudják mutatni a BKV-bérletet, vonatbérletet, buszbérletet vagy vonatjegyet, de az adott napra! A többi fizessen! Egyből nem potyázna senki ott a környékről, aki pedig valóban ingázik, neki jutna hely. A befolyó pénzből pedig rendbe lehet tenni a placcot.”

Egy másik olvasónk is a vasúti parkoló kapcsán ragadott klaviatúrát. „Mi a feleségemmel mindketten Budapesten dolgozunk, bérlettel minden hétköznap utazunk és parkolunk a vasúti P+R parkolónak nevezett szörnyű helyen. Nem bárki bosszantására kezdtünk az iskola mögött a Lövölde utcában parkolni, csak a P+R minősíthetetlen. Poros vagy sáros és végtelenül túlzsúfolt. Harmadik, középső sortól nemegyszer nem lehet kiállni, csak idő kérdése, hogy ki mikor töri össze saját vagy más autóját.”

Van, aki a parkolás mindenekfelett álló jogát vonta kétségbe: „Nem értem, hogy miért érezzük kötelező szolgáltatásnak, hogy 5 ezer forintért egy évig elfoglalhassuk a közterületet csak azért, mert a kocsinak közeli hely kell, a vidékinek ugyanaz 200 ezer forint, ha meg akar állni ugyanott.”

Egy olvasónk annál a cikknél szólt hozzá, amelyben egy Lövölde utcai kozmetikus nyilatkozott, akinek most már fizetnie kell a munkahelye előtti parkoló igénybe vételéért. „Jogos a felháborodás. De nézzük meg a másik oldalt is. Ha nem vezetnek be szigorításokat, ami csökkenti az autóhasználatot, a város egyre élhetetlenebb lesz. Már most is messze vagyunk a normális állapotoktól, ezért valamit lépni kellett!”