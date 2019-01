Nagytétényi kastély – Fenyőfák tetőtől talpig ünneplőben

Az ország egyik legszebb barokk kastélya 70 éve lett közmúzeum. Bútorgyűjteményének különleges miliőjében minden évben advent kezdetétől vízkeresztig karácsonyfa- kiállítást tartanak.

A nagytétényi Száraz-Rudnyánszky- kastély épületének története a római korba nyúlik vissza. Egy 1–2. században épült villa rustica alapjaira húzták fel azt a 13. századi gótikus várkastélyt, amelynek 18. századi átépítésével alakult ki a magyar barokk stílusjegyeit viselő főúri rezidencia. Egykori tulajdonosai és építtetői Száraz György báró királyi személynök, majd az örökébe lépő veje, Rudnyánszky József báró, a főrendiház háznagya. Tervezője, Mayerhoffer András építőmester egész sor palotát, kastélyt, templomot és középületet jegyez a történelmi Magyarország területén, köztük az egyik legimpozánsabb alkotása a gödöllői Grassalkovich- kastély. A két épületszárnnyal, kupolás központi résszel, belső díszudvarral és parkkal rendelkező kastély 1948-ban került át a földművelési minisztériumtól kulturális/ múzeumi hasznosításra.

Több mint 300 darabból áll a 14–19. századi bútorkollekció

Ma az Iparművészeti Múzeum egyik fiókmúzeumaként működik, 28 termében a hazai és a külföldi bútorművesség emlékeit mutatja be korhű berendezési tárgyakkal: csillárokkal, szőnyegekkel, kályhákkal, kerámiákkal, falikárpitokkal, üveg- és ötvösművészeti alkotásokkal. A több mint 300 darabból álló bútorkollekció a 14. századtól a 19. századig, a gótikától a biedermeierig ad betekintést korok és stílusok mestereinek munkásságába. A Nagytétényi Kastélymúzeum egyedülálló látványossága minden évben a karácsonyfa- kiállítás, amely adventtől vízkeresztig látogatható. Ezt a címet adták a január 6-áig nyitva tartó időszaki kiállításnak, amelynek fenyőit iparművészek, alkotói közösségek és művészeti szakközépiskolák diákjai díszítették. Az ünneplőbe öltöztetett fenyőfákon a legváltozatosabb díszek láthatók kerámiából, üvegből, fémből, papírból. Van, amelyiket angyalok vigyázzák, míg egy másikon aranyszívek csillognak, de van papírkezek által körbeölelt karácsonyfa is. Az egyszerű fehér díszeken kívül a játékosabb, színes figurák idézik meg az ünnepek mesevilágát. S lám, a családok évében még a régi fekete-fehér vagy az újabb színes családi fotók is lehetnek karácsonyfadíszek.

A kastélymúzeum az év végén a kosztümös tárlatvezetéseken kívül tematikus programokra várta a felnőtteket és gyermekeket, a rendezvények között volt iparművész, ünnepi divat, sváb, édes hétvége derűs kerámiákkal és kakaókoncert. Akik pedig az új, 2019-es évben kapnak kedvet a nagytétényi kastély megtekintésére, január 2-ától 6-áig, vagyis a vízkereszti karácsonyfa bontásig várják őket (január 2-án, 3-án és 4-én 11 órától 17 óráig, 5-én és 6-án 10 órától 18 óráig). Ezt követően pedig a kastélymúzeum újra bezár, mivel folytatódnak a tavaly megkezdett felújítási munkák és a bútorgyűjtemény restaurálása.

