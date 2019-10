Mutatjuk, hol adhat vért a héten Fejér megyében

Martonvásár, Brunszvik-Beethoven Központ (Emlékezés tere 2.) október 28. 14:00 – 17:00

Dunaújváros, Rendőrség (Szent Gy. tér. 1,) október 29. 08:00 – 11:00

Iváncsa, Faluház (Arany János utca 1.) október 29. 13:30 – 17:30

Vértesboglár, Művelődési Ház (Alkotmány u. 7.) október 30. 15:30 – 18:00

Székesfehérvár, Székesfehérvár- Plazma Pont (Jancsár köz 5.) október 31. 13:00 – 18:00

Dunaújváros, Halloween (MMK Apáczai Cs. J. u. 11.) október 31. 14:00 – 18:00

Székesfehérvári Területi Vérellátó, Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefon: +36 22 535 606

Véradási időpont:

Hétfő – Csütörtök 8.00-15.00

Péntek 8.00 – 14.00

Megközelíthető a távolsági autóbusz pályaudvarról a 14, 43, 44-es helyi járattal, vagy gépkocsival. Ingyenes parkolási lehetőség a kórház bejárata körül.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is. A véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket is megvizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz. A véradónak jogában áll megismerni a véradás kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. Az adatvédelmi szabályok értelmében leletet kizárólag személyes megjelenés esetén adunk ki. Amennyiben a vizsgálati eredmények fertőző ágens jelenlétére, vagy átvészelt megbetegedésre utalnak, a véradót a véradást követően 2 héten belül hivatalos levélben kérjük meg, hogy személyesen jelentkezzen a teendők megbeszélése céljából.

Véradásról: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu

Országos Vérellátó Szolgálat